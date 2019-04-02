Детские игрушки могут подорожать в России на 20%Известия вчера в 19:36

Введение предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу скажется на их цене. Игрушки могут подорожать на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров. Не исключают повышения цен и в Минэкономразвития.

с чего всё началось

Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ). Не исключают повышения цен и в Минэкономразвития.

Детские игрушки могут подорожать в России на 20%

Общество Самый влиятельный вор в законе досрочно выйдет на свободу Таро должен был выйти на свободу 11 июня 2019 года, но ему удалось добиться сокращения срока наказания до 9 лет и 10 месяцев.

Авто Владение электромобилем подешевеет к 2022 году По оценке The Boston Consulting Group, в Европе стоимость владения электромобилем и обычным автомобилем в сегменте C («гольф-класс») сравняется к 2022 году, в сегменте кроссоверов — уже в 2019 году.

Происшествия Иллюзиониста Дэвида Блейна заподозрили в сексуальном насилии Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении знаменитого иллюзиониста Дэвида Блейна из-за заявлений двух женщин о сексуальном насилии с его стороны, сообщает The New York Times.

Политика В штабе Зеленского предложили Порошенко устроить дебаты с Коломойским В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского считают дебаты с его политическим соперником и действующим главой государства Петром Порошенко бессмысленными.

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Политика ЦИК Украины осталось подсчитать менее 2% протоколов Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) подсчитала 98,03% голосов избирателей по итогам первого тура на выборах президента.

Политика Мэр Курска Николай Овчаров объявил о намерении уйти в отставку 66-летний Овчаров был избран мэром Курска третий раз подряд в 2017 году по результатам открытого конкурса и последующего голосования депутатов горсобрания.

Происшествия Подозреваемый в погроме офиса «Коммерсант-Урал» отпущен под подписку Подозреваемый в проникновении в офис редакции "Коммерсант-Урал" отпущен под подписку о невыезде.

Политика Отказ от договора о дружбе с Россией заставит Украину забыть о Крыме Как рассказал декан факультета мировой политики и экономики ВШЭ Андрей Суздальцев, прекращение действия договора о дружбе между Россией и Украиной еще больше ухудшит отношения между двумя странами.

Транспорт «Аэрофлот» и «Россия» вводят безбагажный тариф Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" (обе входят в группу "Аэрофлот") со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых среднемагистральных направлениях.

Спорт Боец Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован из-за допинга Российского бойца UFC Руслана Магомедова пожизненно дисквалифицировали из-за двух нарушений антидопинговой политики USADA.

Шоу-бизнес Вахтанг Беридзе активно проводит время с первой наследницей Анной от Ольги Арнтгольц Вахтанг Беридзе активно проводит время со своей наследницей Анной от экс-супруги Ольги Арнтгольц несмотря на то, что недавно у актера появился сын.

Авто Фотошпионы рассекретили новый кроссовер Hyundai Venue Новый субкомпактный паркетник станет глобальной моделью бренда и дебютирует на Нью-Йоркском автосалоне в апреле.

Наука Ученые: Хроническую боль и ожирение можно лечить воздействием на один и тот же белок Американские ученые провели исследования, позволившие сделать выводы, что депрессию, ожирение, хроническую боль можно лечить, воздействуя на один и тот же ключевой белок.

Происшествия В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детского сада.

Политика Премьер Израиля встретится с Путиным в Москве 4 апреля Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 4 апреля.

Политика В Раде оценили последствия победы Зеленского В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Армия и оружие Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.

Экономика Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.

Футбол «Тоттенхэм» намерен продать Сержа Орье Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье может покинуть команду. Летом он, возможно, покинет лондонский клуб.