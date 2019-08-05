Детонация пороховых зарядов на складе в Ачинском районе прекратилась. Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.

Детонация пороховых зарядов в военной части в селе Каменка вблизи Ачинска прекратилась, однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов. Об этом 6 августа сообщил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, прибывший на место ЧП.

Детонация на складе боеприпасов под Ачинском прекратилась

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