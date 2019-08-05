Происшествия

Детонация на складе боеприпасов под Ачинском прекратиласьИзвестия 00:29

Детонация пороховых зарядов в военной части в селе Каменка вблизи Ачинска прекратилась, однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов. Об этом 6 августа сообщил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, прибывший на место ЧП.
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Дмитрий Булгаков
Детонация пороховых зарядов на складе в Ачинском районе прекратилась. Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.
— Дмитрий Булгаков, российский военачальникРЕН ТВ вчера в 23:59

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