Происшествия

Саудовская Аравия назначила выплаты детям убитого журналиста ХашоггиНовые Известия 02:35

Дети убитого журналиста Джамаля Хашогги получили ежемесячные пятизначные выплаты. Кроме того, правительство Саудовской Аравии купила им дома за миллионы долларов в качестве компенсации, сообщила The Washington Post.
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