Происшествия
Саудовская Аравия назначила выплаты детям убитого журналиста ХашоггиНовые Известия 02:35
Дети убитого журналиста Джамаля Хашогги получили ежемесячные пятизначные выплаты. Кроме того, правительство Саудовской Аравии купила им дома за миллионы долларов в качестве компенсации, сообщила The Washington Post.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:18, Ашберн
Кино
Агент Началовой прокомментировала идею снять фильм о певице
Обновлено в 04:44
Происшествия
NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 18:07
Футбол
Яя Туре: «Во время выступления на Украине чувствовал себя униженным»
Бывший полузащитник донецкого «Металлурга» Яя Туре рассказал, что сталкивался с проявлениями расизма во время выступления в чемпионате Украины.
Обновлено в 03:03
Экономика
«Газпром» сообщил о перестановках в правлении
Как сообщила пресс-служба ПАО «Газпром», в связи с выходом на пенсию компанию покидает член правления и глава департамента капитального строительства Сергей Прозоров.
Обновлено вчера в 09:02
Шоу-бизнес
Богомолов впервые опубликовал фото с Собчак в своем Instagram
Богомолов впервые опубликовал фото с Собчак в своем Instagram Режиссер рассказал, что телеведущая разыграла его на 1 апреля.
Обновлено в 05:00
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Руководство «СЭПО» намерено сократить 470 сотрудников
Руководство саратовского завода ООО «СЭПО-ЗЭМ» (Саратовское электроагрегатное производственное объединение) планирует уволить 470 сотрудников с 1 июля.
Обновлено в 02:58
Экономика
Детские игрушки могут подорожать в России на 20%
Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Депутаты горсобрания Курска одобрили досрочную отставку мэра
Депутаты Курского городского собрания на заседании во вторник поддержали решение мэра Николая Овчарова досрочно уйти в отставку.
Обновлено в 04:45
Общество
В Ленобласти спасли детеныша редкой нерпы
На берегу Финского залива возле города Сосновый Бор Ленинградской области местные жители обнаружили детеныша балтийской нерпы.
Обновлено в 04:59
Футбол
Вячеслав Караваев: «После пребывания в сборной везу с собой только положительные эмоции»
Защитник сборной России Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Обновлено в 04:28
Происшествия
Экс-начальник полиции Махачкалы Раип Ашиков арестован на два месяца
Бывший начальник УМВД по Махачкале Раип Ашиков арестован на два месяца, сообщил "АиФ Дагестан" источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
«Аномалия»: Порошенко манипулировал с голосами в Донбассе
«Страна.ua» объясняет «успех» Порошенко в Донбассе «по сути введенным» там военным положением и, как следствие, властвованием там подконтрольной президенту армии, а также манипуляциями «мертвыми душами» из неподконтрольных Украине территорий.
Обновлено в 04:52
Игры
Borderlands 3 может стать эксклюзивом Epic Games Store
Borderlands 3 releasing on Epic Games Store (from a Twitter ad video that is now deleted) pic.twitter.com/d4v17GapWZ — Wario64 (@Wario64) 1 апреля 2019 г.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
Советник Зеленского назвал дебаты с Порошенко бессмысленными
Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что не видит смысла в дебатах с Петром Порошенко.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Нападение на Викторию Скрипаль попало на видео
Обновлено в 04:41
Авто
Kia назвала стоимость нового ProCeed в России
Корейский автопроизводитель назвал стоимость нового Kia ProCeed, продажи новинки стартуют в России уже в конце текущего месяца.
Обновлено в 04:23
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы попросил Конституционную ассамблею республики лишить лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности из-за нарушения запрета на выезд из страны.
Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие
США отменили поставку Турции оборудования для F-35 из-за С-400
США приостановили поставку Турции оборудования для американских истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за ее планов купить у России зенитные ракетные системы С-400.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Егор Крид разочаровался в близких людях
Обновлено в 01:24
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Автоспорт
Мик Шумахер дебютировал за рулем болида «Феррари»
Обновлено в 04:39
Экономика
Группа ПИК в 2018 году увеличила прибыль в семь раз
Чистая прибыль увеличилась в семь раз и составила 21,3 млрд руб. по сравнению с 3,2 млрд руб. в 2017 году.
Обновлено в 03:31
Футбол
Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
ТЦ в Москве эвакуировали из-за короткого замыкания
Причиной послужило короткое замыкание в электрооборудовании ТЦ, рассказали в экстренных службах столицы.
Обновлено в 05:12
Транспорт
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Кириллу Серебренникову продлили домашний арест
Обновлено в 02:43