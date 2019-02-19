Общество

Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами»Lenta.ru вчера в 08:23

Ученики средней школы в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в одной из тарелок со школьным супом странного вида кусок мяса с белыми отростками, похожими на щупальца или личинки насекомого. Фотографию опубликовали в группе «Инцидент Курган» во «ВКонтакте».
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