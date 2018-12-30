Политика

Дети из иракских тюрем вернулись в Россию
Вести.Ru
13:50

Спецрейсом из Ирака в Раменское доставили российских детей, чьи родители стали членами террористических организаций. Рамзан Кадыров отметил, что на борту самолета находились 30 детей (24 ребенка из Дагестана, трое из Чечни, оставшиеся из Москвы и Пензы). В Ираке они находились в тюрьме.
Вести.Ru13:50
Рамзан Кадыров
Несколько минут назад из международного аэропорта Багдада взлетел спецрейс и взял курс на Москву. На его борту тридцать детей, которые до сих пор содержались в Ираке в местах лишения свободы. Из них 24 ребенка из Дагестана, трое из Чечни, а также из Москвы и Пензы.
— Рамзан Кадыров, российский политикИнфо24 09:38

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Спецрейс с 30 российскими детьми прибыл из Ирака в Россию

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Кадыров рассказал о спасении 30 российских детей из тюрем Ирака

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Спецрейс с 30 детьми прибыл из Ирака в Россию

ТАСС14:06

Дети из иракских тюрем вернулись в Россию

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Самолет из Ирака с 30 российскими детьми приземлился в московском аэропорту

РИА Новости13:47

30 российских детей, содержавшихся в иракских тюрьмах, вылетели в Москву

Интерфакс08:40

Спецрейс с 30 детьми прибыл из Ирака в Россию

Коммерсантъ13:50
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Четыре человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ

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