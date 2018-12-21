Общество
Дети чиновников из города Клинцы, Брянская область, отдохнули в Турции за счет благотворительного фонда.
РИА Новости19:59
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 22:21, Ашберн
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