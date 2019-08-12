Политика
Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допросаИзвестия 04:52
Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа. Под стенами ГБР собрались с плакатами дочери политика Александра и Евгения, а также сын Михаил.
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Общество
70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке
Обновлено вчера в 22:56
Наука
Органоиды-киборги предлагают редкий взгляд на ранние стадии развития
Обновлено 09 августа в 10:08
Теннис
Надаль и Андрееску снялись с турнира в Цинциннати
Обновлено в 04:35
Происшествия
Свалку уголовных дел нашли на Урале
Под Екатеринбургом в деревне Шайдурово жители нашли свалку уголовных дел, а также справок и других документов из полиции.
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
В Новокузнецке девочка подожгла пятилетнюю подругу
В Новокузнецке девочка подожгла платье своей подруги, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Обновлено в 04:57
Политика
Россияне назвали важнейшее событие 30-летней давности
Что россияне считают важнейшим в 1989 году Левада-центр представил исследование о важнейших, по мнению россиян, событиях 30-летней давности, а именно — 1989 года.
Обновлено в 00:00
Футбол
Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита» из-за расизма
Нападающий петербургского "Зенита" Малком прокомментировал информацию о том, что он хочет покинуть Россию из-за проявлений расизма со стороны фанатов команды.
Обновлено в 05:27
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено вчера в 12:34
Технологии
Закрылся старейший в мире журнал о Linux, потому что «Linux сбился с пути»
Прощай, Linux Journal Linux Journal — старейший журнал, посвященный ядру и дистрибутивам Linux — объявил о своем закрытии.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Росгвардии открестились от ударившего на митинге девушку бойца
Сотрудник правоохранительных органов, ударивший девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В США аллигатор съел 45-килограммового питбуля на глазах хозяйки
В США в штате Флорида аллигатор съел 45-килограммового питбультерьера во время его прогулки возле пруда.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
Шойгу прибыл с проверкой в ЦВО
По словам пресс-секретаря главы военного ведомства Россияны Марковской, кроме визита на военные объекты в ЦВО и посещения предприятий Сергей Шойгу ознакомится с докладами командования округа.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Полярном вспоминают погибших подводников на АПЛ «Курск»
Во время учений на борту «Курска» произошёл взрыв. Лодка легла на грунт на глубине 108 метров. Внутри находилось 118 членов экипажа.
Обновлено в 04:26
Здоровье
Смертность от рака в Свердловской области выросла на 1,4%
С января по июнь 2019 года смертность от рака в Свердловской области выросла на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 03:00
Общество
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов
Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы в понедельник 12 августа из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.
Обновлено в 05:14
Политика
В Киеве выразили протест из-за поездки Путина в Крым
Украинский МИД выразил протест из-за поездки российского лидера Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 05:03
Политика
Туркменистан планирует приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Туркменистан намерен приобрести всю линейку представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 01:23
Транспорт
На железнодорожном участке Крымского моста протестировали освещение
На пилотном участке железной дороги Крымского моста протестировали систему освещения.
Обновлено в 05:09
Общество
В Росрыболовстве уточнили новые правила любительской рыбалки
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Детский омбудсмен попросит прокуратуру отозвать иск о лишении родительских прав супругов Проказовых
Ранее прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых.
Обновлено в 05:32
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Общество
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Политика
Советник Зеленского назвал условия общения с российскими СМИ
Советник президента Украины Владимира Зеленского, избранный народный депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев допустил возможность общения с российскими СМИ, которые не искажают информацию.
Обновлено в 04:23
Здоровье
Треть случаев бесплодия обусловлены патологиями у мужчин
В рамках нацпроекта "Демография" до 2024 года включительно планируется сделать 450 тыс. бесплатных процедур ЭКО парам, страдающим бесплодием.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Политика
Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике
Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Обновлено в 03:14