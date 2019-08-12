Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа. Под стенами ГБР собрались с плакатами дочери политика Александра и Евгения, а также сын Михаил.

Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса

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