Политика

Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допросаИзвестия 04:52

Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа. Под стенами ГБР собрались с плакатами дочери политика Александра и Евгения, а также сын Михаил.
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