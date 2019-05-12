Политика
Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в РоссииГазета.Ru 12:25
В России официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах, передает "Радио Свобода". Об этом сообщил юрист Александр Бусаров. По словам адвоката, по его заявлению реабилитировали около 30 сталинских чекистов.
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: российская прокуратура реабилитировала организаторов сталинских репрессий
Московский Комсомолец10:28
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:25, Ашберн
Путешествия
Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха
Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Волгограде горят частный дом и ангар
Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 14:25
Музыка
«Евровидение-2019» началось в Израиле
Отмечается, что светские мероприятия "Евровидения" начались за два дня до основной конкурсной части, которая пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 14:19
Авто
В России выросли продажи люксовых автомобилей с пробегом
Обновлено в 02:01
Футбол
Александр Дюков: «Исполком РФС обсудит тему лимита на заседании в мае»
Президент РФС Александр Дюков рассказал, что формат лимита на легионеров в чемпионате России будет обсуждаться на заседании исполкома РФС в мае.
Обновлено в 14:39
Происшествия
В Репино на пляже нашли мертвого тюленя
На пляже в поселке Репино очевидец нашел мертвого тюленя.
Обновлено в 09:54
Футбол
Зенит — ЦСКА 3:1
Санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Происшествия
Противников мусорного полигона в Шиесе избили охранники стройки
Охранники стройки мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области избили противников реализации данного проекта.
Обновлено вчера в 00:18
Происшествия
ТАСС сообщил о массовой драке фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
Несколько десятков болельщиков санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА устроили днем драку в центре Петербурга перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 12:45
Экономика
Пакистан получит $6 млрд от МВФ
Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд.
Обновлено в 15:16
Политика
Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Автоспорт
Даниил Квят: Команда не подготовила шины к пит-стопу
Обновлено в 13:58
Футбол
Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев
Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Объяснено попадание С-300 в США
Обновлено в 14:03
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Кино
Фигуристка Трусова поделилась мнением об «Игре престолов»
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своём впечатлении от известного сериала «Игра престолов».
Обновлено в 05:15
Музыка
Сергей Лазарев пригрозил закрыть социальные сети после Евровидения
Певец Сергей Лазарев в интервью Регине Тодоренко заявил, что после музыкального конкурса Евровидение он намерен закрыть свои личные аккаунты во всех социальных сетей.
Обновлено в 01:35
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России
Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено в 10:00
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Общество
Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой
Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Военные ВСУ убили своего командира
Обновлено в 03:49
Культура
В Крыму открывается молодежный форум «Таврида 5.0»
Обновлено 10 мая в 10:25
Спорт
Щербакова выбрала музыку для короткой программы нового сезона
Обновлено в 14:57
Путешествия
Круизный лайнер «Князь Владимир» пришел в порт Сочи после ремонта
Единственный в Черном море российский круизный лайнер «Князь Владимир» прибыл 10 мая в Сочи после завершения ремонта на Новороссийском судоремонтном заводе.
Обновлено вчера в 04:16
Шоу-бизнес
Сын Плющенко и Рудковской не пойдет в школу
В апреле вокруг сына Плющенко и Рудковской разгорелся скандал.
Обновлено в 12:58
Происшествия
В Адыгее загорелся рыбный завод
Обновлено в 14:08