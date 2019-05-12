Политика

Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в РоссииГазета.Ru 12:25

В России официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах, передает "Радио Свобода". Об этом сообщил юрист Александр Бусаров. По словам адвоката, по его заявлению реабилитировали около 30 сталинских чекистов.
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Юрист сообщил о тайной реабилитации сталинских чекистов и Новодворской

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URA.Ru08:22

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Новая газета07:50

В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую

Lenta.ru09:48
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Необходимые действия для расчета расхода топлива В первую очередь заправьте полный бак бензина или солярки, не забыв обнулить суточный километраж, находящийся на панели приборов рядом с основным пробегом автомобиля, "обнулять" который не рекомендуется.
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Кулемин заключил новый контракт с «Металлургом»

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Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
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