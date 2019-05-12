Политика
Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в РоссииГазета.Ru 12:25
В России официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах, передает "Радио Свобода". Об этом сообщил юрист Александр Бусаров. По словам адвоката, по его заявлению реабилитировали около 30 сталинских чекистов.
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СМИ: российская прокуратура реабилитировала организаторов сталинских репрессий
Московский Комсомолец10:28
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