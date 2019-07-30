Путешествия
Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсулГазета.Ru 03:49
Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Армия и оружие
В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С»
Обновлено вчера в 10:18
Политика
Эксперт предостерег власти Латвии от попыток сделать из России врага
Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что страну ждут негативные последствия, в том случае, если власти продолжат пугать население «российской угрозой».
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
На полигоне под Екатеринбургом военнослужащий погиб от удара током
"По предварительным данным смерть военнослужащего - водителя-электрика наступила от поражения электрическом током в результате нарушения требований безопасности при эксплуатации специальной военной техники в ходе плановых занятий на полигоне", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:41
Экономика
Выручка группы «О’Кей» во втором квартале выросла на 6,1%
Выручка группы "О'Кей" во втором квартале выросла на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39,51 миллиарда рублей, следует из неаудированных операционных результатов компании.
Обновлено вчера в 13:13
Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России изменятся правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 02:53
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии
Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете «Московский комсомолец» рассказали о своей жизни в колонии в Белгородской области.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Футбол
В Англии начнут по-новому удалять футболистов
Футбольная ассоциация Англии (FA) ввела временные удаления в некоторых лигах с сезона-2019/20. Об этом сообщается на сайте организации.
Обновлено в 04:22
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика
Аваков обвинил Порошенко во лжи
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Холдоми»
Множественные нарушения требований безопасности найдены в лагере «Холдоми» прокуратурой Хабаровского края.
Обновлено в 01:00
Политика
В Киеве определили срок «исчезновения Украины»
Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.
Обновлено в 02:59
Авто
Renault с 1 августа поднимает цены на свои модели в России
Обновлено в 03:03
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено вчера в 02:20
Финансы
Рубль начал снижаться к доллару и евро
Рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:12
Политика
Госдеп США не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
В Госдепартаменте США не стали комментировать возможные сроки введения санкций против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.
Обновлено в 02:56
Общество
Названы главные признаки профессионального выгорания
В НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова назвали признаки профессионального выгорания, или "состояния полного истощения".
Обновлено в 02:06
Происшествия
AP: полиция назвала имя стрелявшего на фестивале в Калифорнии
Обновлено вчера в 10:53
Гаджеты
Google показала управление жестами в Pixel 4
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
Яхта терпит бедствие в Белом море
Яхта с шестью людьми на борту потеряла ход в Белом море.
Обновлено в 02:59
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за падения человека
Утром во вторник из-за падения человека на пути были увеличены интервалы движения поездов Таганско-Краснопресненской линии Московского метро, передает ТАСС.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете
В подмосковном Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 03:26
Авто
Обновленный Nissan Patrol показали без камуфляжа
Компания Nissan вывела на тесты обновленный внедорожник Nissan Patrol 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 12:18
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Происшествия
В Петербурге семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 03:54