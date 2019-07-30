Путешествия

Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсулГазета.Ru 03:49

Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Стало известно о десятках умерших туристов из РФ в Анталье

Рамблер04:16

В Анталье погибли десятки россиян

Утро.ru04:13

Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье

Московский Комсомолец02:39

Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул

Газета.Ru03:49

Генконсул РФ в Анталье предупредил о возможных проблемах на отдыхе

Вестник Кавказа03:43

Генконсул в Анталье рассказал об угрозах, подстерегающих россиян на отдыхе

РИА Новости02:57

Генконсул: десятки россиян умерли на курорте в Анталье

РЕН ТВ03:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 04:35, Вашингтон
Армия и оружие

В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С»

Обновлено вчера в 10:18
Политика

Эксперт предостерег власти Латвии от попыток сделать из России врага

Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что страну ждут негативные последствия, в том случае, если власти продолжат пугать население «российской угрозой».
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

На полигоне под Екатеринбургом военнослужащий погиб от удара током

"По предварительным данным смерть военнослужащего - водителя-электрика наступила от поражения электрическом током в результате нарушения требований безопасности при эксплуатации специальной военной техники в ходе плановых занятий на полигоне", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:41
Экономика

Выручка группы «О’Кей» во втором квартале выросла на 6,1%

Выручка группы "О'Кей" во втором квартале выросла на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39,51 миллиарда рублей, следует из неаудированных операционных результатов компании.
Обновлено вчера в 13:13
Общество

В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России изменятся правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 02:53
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии

Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете «Московский комсомолец» рассказали о своей жизни в колонии в Белгородской области.
Обновлено вчера в 12:20
Общество

Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Боксера Ковалева сняли с рейса из-за обвинения в домогательствах

Обновлено в 03:23
Футбол

В Англии начнут по-новому удалять футболистов

Футбольная ассоциация Англии (FA) ввела временные удаления в некоторых лигах с сезона-2019/20. Об этом сообщается на сайте организации.
Обновлено в 04:22
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика

Аваков обвинил Порошенко во лжи

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Происшествия

Прокуратура нашла нарушения в лагере «Холдоми»

Множественные нарушения требований безопасности найдены в лагере «Холдоми» прокуратурой Хабаровского края.
Обновлено в 01:00
Политика

В Киеве определили срок «исчезновения Украины»

Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.
Обновлено в 02:59
Авто

Renault с 1 августа поднимает цены на свои модели в России

Обновлено в 03:03
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено вчера в 02:20
Финансы

Рубль начал снижаться к доллару и евро

Рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:12
Политика

Госдеп США не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400

В Госдепартаменте США не стали комментировать возможные сроки введения санкций против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Мужа Жасмин объявили в международный розыск

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.
Обновлено в 02:56
Общество

Названы главные признаки профессионального выгорания

В НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова назвали признаки профессионального выгорания, или "состояния полного истощения".
Обновлено в 02:06
Происшествия

AP: полиция назвала имя стрелявшего на фестивале в Калифорнии

Обновлено вчера в 10:53
Гаджеты

Google показала управление жестами в Pixel 4

Обновлено вчера в 17:16
Происшествия

Яхта терпит бедствие в Белом море

Яхта с шестью людьми на борту потеряла ход в Белом море.
Обновлено в 02:59
Политика

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

Начальника уголовного розыска задержали в Приморье

Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за падения человека

Утром во вторник из-за падения человека на пути были увеличены интервалы движения поездов Таганско-Краснопресненской линии Московского метро, передает ТАСС.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете

В подмосковном Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 03:26
Авто

Обновленный Nissan Patrol показали без камуфляжа

Компания Nissan вывела на тесты обновленный внедорожник Nissan Patrol 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 12:18
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Происшествия

В Петербурге семь человек пострадали в ДТП с автобусом

Обновлено в 03:54
ещё по теме
Анталья
Город в Турции
Курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталья. Постоянное население города - чуть более 1 миллиона человек, при этом в летний период число фактически находящихся в городе людей может превышать 2 миллиона из-за активного туристического потока.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное