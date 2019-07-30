Российские туристы при поездке на отдых в турецкую Анталью, не всегда готовы адекватно оценить состояние своего здоровья, в этом году уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза.

с чего всё началось

Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью. Об этом сообщает РИА "Новости".

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