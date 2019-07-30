Путешествия
Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсулГазета.Ru 03:49
Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Российские туристы при поездке на отдых в турецкую Анталью, не всегда готовы адекватно оценить состояние своего здоровья, в этом году уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза.РИА Новости02:57
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Транспорт
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Политолог из Украины Андрей Ермолаев побывал в столице России, восхитился, и сравнил город с Киевом.
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В результате случившегося пострадал 41 человек, передает RTGC. Среди пострадавших - граждане Сербии и Черногории.
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Происшествия
Мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком в Германии
Сотрудники полиции Германии задержали 40-летнего мужчину, который толкнул женщину с ребенком под поезд на вокзале во Франкфурте-на-Майне.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Зеленский освободил Короля Артура от должности
«Освободить Короля Артура Станиславовича от должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины», — говорится в документе.
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Индия закупила тысячу российских ракет
Россия поставит Индии около тысячи авиационных ракет.
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Хоккей
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В обмен на Гусева "Нью-Джерси" уступил "Вегасу" право выбора в третьем раунде драфта 2020 года и выбор во втором раунде драфта-2021.
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Наука
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Музыка
Суд в США признал Кэти Перри виновной в плагиате
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Путешествия
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В России предложили заблокировать BlaBlaCar
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Происшествия
Илье Яшину добавили 10 суток ареста
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Происшествия
Полицейские пришли к Виктору Шендеровичу
Писатель Виктор Шендерович, участвовавший в несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, сообщил о визите правоохранителей.
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