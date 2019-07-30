с чего всё началось

С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан. Такое заявление сделал генеральный консул России в Анталье Олег Рогоза, пишет РИА «Новости».

Десятки россиян погибли в Анталье с начала года

Общество Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Здоровье Диспансеризация охватит всех жителей Удмуртии Здоровье всех жителей Удмуртии хотят проверить в ходе диспансеризации. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Космос Следующая миссия на Марс объединит сразу трех роботов Трудности миссии касаются не только длительного периода согласования, из-за которого "Марс-2020" будет уже долгое время работать к моменту запуска двух его последователей.

Политика Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.

Политика Министр по Brexit заявил, что Великобритания покинет ЕС в срок Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил главному переговорщику ЕС Мишелю Барнье, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз 31 октября вне зависимости от того, удастся ли сторонам достичь соглашения об условиях дальнейшего сотрудничества.

Политика Болтон подтвердил, что США выйдут из ДРСМД Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на форуме фонда «Молодая Америка», сказал, что США официально выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в среду, 2 августа.

Армия и оружие США изучат снабжение арктических регионов Американцы намерены изучить инфраструктуру и источники снабжения рынков территорий Северного полярного круга, включая ряд российских регионов.

Футбол «Кристал Пэлас» сделал предложение ЦСКА по Чалову Английский "Кристал Пэлас" заинтересован в нападающем московского ЦСКА Фёдоре Чалове, сообщает Sky Sports.

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Теннис Медведев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне Россиянин Даниил Медведев переиграл немца Бьорна Фратанджело в матче второго круга турнира в Вашингтоне.

Авто На тестах замечен новый Mercedes-AMG GLE 53 Coupe Фотошпионы сообщают, что место, где были сделаны снимки, находится примерно в 60 км от завода Mercedes в Таскалусе.

Политика Россия отказалась от участия в конференции по Венесуэле Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, сообщает РИА "Новости".

Происшествия МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в восьми зданиях в Самаре Открытое горение в трех жилых домах и пяти хозяйственных постройках в Железнодорожном районе Самары удалось ликвидировать, по предварительным данным, пожар произошел из-за детской шалости с огнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Суд закрыл дело Демпартии США против России Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.

Гаджеты Компания Apple отчиталась за третий квартал 2019 финансового года Для сравнения: в третьем квартале 2018 финансового года смартфонов iPhone было продано на сумму 29,470 млрд долларов, то есть за год продажи сократились на 12%.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне на юго-западе Иркутской области продолжает расти и уже на один метр превысил критическую отметку в 700 см. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Авто Американский дилер продаёт автомобили за символическую цену Ну, и третья — машины находятся в откровенно плохом состоянии, и большинство из них не на ходу.