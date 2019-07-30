с чего всё началось

С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан. Такое заявление сделал генеральный консул России в Анталье Олег Рогоза, пишет РИА «Новости».

Десятки россиян погибли в Анталье с начала года

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Игры Стало известно возможное название новой Need for Speed В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.

Политика Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.

Космос Ученые выяснили истинный возраст Луны Ученые из Института геологии и минералогии Кельнского университета в Германии выяснили, что Луна гораздо старше, чем считалось ранее.

Экономика МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".

Транспорт Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу «Сибирь» В Тулуне Иркутской области снова закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Р-255. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

Общество Вступил в силу закон об ипотечных каникулах Россияне получили право на ипотечные каникулы. Соответствующий закон вступил в силу в среду, 31 июля.

Политика Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".

Экология В Байкальске и Слюдянском районе ликвидируют последствия подтопления Работы по ликвидации последствий подтопления проводятся Байкальске и Слюдянском районе.

Общество Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если в район ЧП придет антициклон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

Общество В Сочи появились крупные летающие тараканы Предполагается, что данный вид, который чаще всего называют американским тараканом и содержат в террариумах или разводят для кормления ящериц и змей, мог распространиться в Сочи из-за непреднамеренного завоза или побега из террариума.

Армия и оружие Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский планирует приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли.

Авто УАЗ намерен возобновить работу над кроссовером УАЗ-3170 Компания УАЗ намерена возобновить работу над выпуском нового внедорожника.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Экономика Счетная палата РФ: незаконсервированное омское метро несет угрозу На сегодня степень готовности объекта составляет 36%.«В ходе осмотра сооружений омского метрополитена установлено, что его содержание не осуществлялось, водоотведение отсутствовало, все объекты были отключены от источников электроснабжения, происходило неконтролируемое подтопление подземных сооружений грунтовыми водами», — считают проверяющие.

Шоу-бизнес Лобода записала видео с дочкой на концерте Rammstein Накануне Светлану Лободу, которую до сих пор подозревают в романе с Тиллем Линдеманном, заметили на концерте Rammstein.

Шоу-бизнес Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.

Политика Суд закрыл дело Демпартии США против России Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.

Общество Белогорск ночью затопило: уровень воды будет выше, чем в 2013 году Уровень в Томи на утро 31 июля составил 425 сантиметров, и вода продолжает прибывать. В 2013-м максимум составил 430 сантиметров.