Путешествия
Десятки россиян погибли в Анталье с начала годаНациональная служба новостей 04:38
С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан. Такое заявление сделал генеральный консул России в Анталье Олег Рогоза, пишет РИА «Новости».
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с чего всё началось
«Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками», — цитирует Рогозу РИА Новости.RT на русском07:26
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