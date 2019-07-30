Путешествия

Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала годаМИР 24 18:15

В начала года в турецкой Анталье умерли несколько десятков российских туристов. Об этом РИА «Новости» рассказал генконсул России Олег Рогоза. Дипломат призвал путешественников внимательнее относиться к своему здоровью перед поездкой.
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С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян

Российским туристам следует более адекватно оценивать состояние своего здоровья и следовать рекомендациям врачей, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в турецкой Анталье Олег Рогоза.
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