Путешествия
Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала годаМИР 24 вчера в 18:15
В начала года в турецкой Анталье умерли несколько десятков российских туристов. Об этом РИА «Новости» рассказал генконсул России Олег Рогоза. Дипломат призвал путешественников внимательнее относиться к своему здоровью перед поездкой.
Читать в источнике
Оценить632
с чего всё началось
«Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками», — цитирует Рогозу РИА Новости.RT на русскомвчера в 07:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье
Московский Комсомолецвчера в 02:39
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:56, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:56, Ашберн
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Наука
Найдено эффективное лекарство против рака последней стадии
Обновлено 29 июля в 00:33
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Общество
В Белогорске побит уровень наводнения 2013 года
По состоянию на 12:00 река Томь в районе Белогорска поднялась до 435 см. В среднем за один час вода прибывает на 2-3 сантиметра.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Трамп планирует заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями
Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.
Обновлено в 00:51
Космос
В Мачу-Пикчу туристу удалось сфотографировать НЛО
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине
Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
Обновлено 29 июля в 10:18
Футбол
«Зенит» согласовал контракт с Малкомом
Стало известно, что «Зенит» согласовал контракт с нападающим «Барселоны» Малкомом.
Обновлено вчера в 15:40
Экономика
Россияне скупают коммерческую недвижимость в Испании
Эксперт Prian.ru Филипп Березин считает, что такой неожиданный интерес связан как с большим количеством россиян, которые уже купили в Испании жилую недвижимость, так и с благоприятным экономическим климатом в стране, пишет «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:34
Общество
В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.
Обновлено вчера в 03:17
Футбол
Халилходжич может уйти с поста тренера «Нанта»
Главный тренер «Нанта» Вахид Халилходжич может покинуть свой пост еще до начала нового сезона.
Обновлено в 01:48
Политика
Американский суд закрыл дело по иску демократов к России
Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 18:40
Теннис
Медведев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне
Даниил Медведев преодолел второй круг турнира в Вашингтоне. Россиянин в двух партиях обыграл американца Бьорна Франтанджело.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
В фитнес-клубе в Горелово произошел пожар
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей
В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Опубликовано фото поцелуя Леди Гаги с новым бойфрендом
Американская певица Леди Гага «засветилась» перед папарацци целующейся предположительно со своим новым бойфрендом.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Ходорковский мог быть причастен к убийству журналистов в ЦАР – эксперт
Председатель коллегии АНО «Евразийский институт молодежных инициатив», публицист и политолог Юрий Самонкинубежден, что благодаря содействию ЦАР в следствии по делу об убийстве российских граждан у РФ появился главный подозреваемый – Михаил Ходорковский.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce
В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.
Обновлено вчера в 15:53
Общество
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
«Мужская» корзина оказалась примерно на 14 процентов дороже «женской».
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы
В Москву может прийти дым от сибирских лесных пожаров.
Обновлено вчера в 21:43
Экономика
В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле
Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Обновлено вчера в 22:08
Экономика
Утверждены новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
В России утвердили единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:29
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено вчера в 13:17
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 14:45