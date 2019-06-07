Десятки российских летчиков остались без работы, узнал «Ъ»Газета.Ru 01:33

Надзорное ведомство требует признать незаконной деятельность вуза по обучению специалистов авиационного персонала с присвоением квалификации «пилот», а также признать недействительными дипломы о среднем профобразовании по специальности «летная эксплуатация летательных аппаратов» с присвоением квалификации «пилот».

с чего всё началось

После катастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний" десятки пилотов остались без работы, поскольку в ходе проверки выяснилось, что они закончили Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), который не имел права выдавать летные свидетельства.

Общество Сын Бари Алибасова сообщил, что продюсера ввели в медикаментозный сон Врачи ввели продюсера Бари Алибасова в состояние медикаментозного сна, в котором он пробудет, по прогнозам, два дня.

Общество Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Общество Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.

Космос Глава Amazon допустил появление пунктов выдачи на Луне Глава Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос рассказал, появятся ли когда-нибудь на Луне пункты выдачи Amazon.

Музыка Земфира выступила на приватном концерте для гостей ПМЭФ В четверг вечером, 6 июня, певицы выступила для гостей Петербургского международного экономического форума.

Гаджеты Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.

Армия и оружие Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о массовых потерях в боях с ополчением Предложение последовало после того, как командование ВСУ в Донбассе сообщило о том, что украинские войска вторые сутки подряд несут потери.

Общество Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.

Происшествия В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена Полицейские на территории Подмосковья обнаружили живым бизнесмена из Саратова, которого похитил знакомый с подельниками и вымогал выкуп в 7 миллионов рублей, сообщило СУСК по Саратовской области.

Кино Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов Ушел из жизни актер и театральный педагог Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».

Хоккей «Сент-Луис» впервые вышел вперед в матчах финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча закончилась со счетом 2:1.

Игры Kotaku: Blizzard работает над Diablo 4 и Overwatch 2 Blizzard не прокомментировала заявления Kotaku, однако подчеркнула, что компания обычно работает над несколькими проектами и далеко не все они доживают даже до анонса.

Футбол «Нельзя беречь себя на поле» Из перспективного вратаря Шунин вырос в одного из самых статусных и опытных футболистов.

Экономика Власти Югры не планируют в ближайшие три года продавать акции Utair Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югры) не планируют в ближайшие три года продавать акции авиакомпании Utair.

Политика Лиза Пескова извинилась за свое высказывание о казнях гомосексуалистов Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, сообщила, что нормально относится к казням людей нетрадиционной сексуальной ориентации, которые практикуются некоторых мусульманских странах.

Авто Представлен обновлённый Renault Koleos Стало известно о том, что в скором времени в продажу поступит рестайлинговый Renault Koleos.

Религия Православные волгоградцы отмечают праздник Вознесения Господня Ровно через сорок дней после Пасхи наступает Вознесение Господне, которое относится к числу двунадесятых главных праздников Православной церкви.

Политика Путин посоветовал и. о. главы МИД Испании заняться реальным делом Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель, критично высказывавшийся в адрес России, хочет казаться большим политиком.

Политика Посольство США в Москве назвало письмо свердловского Минобра возвратом в 30-е годы В посольстве США в Москве с грустью и недоумением восприняли рекомендации министерства образования Свердловской области, которое посоветовало вузам и колледжам отказаться от обучающих программ с американским участием.

Политика Пентагон опасается «действий» России в Арктике Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.

Театры Кончаловский раскритиковал меморандум о гендерном равноправии Режиссер Андрей Кончаловский назвал меморандум о равенстве полов, который был заключен между Каннским и Берлинским кинофестивалями, лицемерным страхом.

Общество Шестое июня стало самым жарким днём с начала года Четверг, 6 июня, стало самым жарким днём с начала 2019 года, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

Общество Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами Более 85% водоемов в Европе, в которых можно купаться, соответствуют самым высоким стандартам качества, сообщает Еврокомиссия.

Армия и оружие Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.

Здоровье Строительство больниц в Севастополе по ФЦП займет около трех лет Работы по строительству онкологического центра, инфекционной больницы и больницы скорой помощи, которые должны появиться в Севастополе в рамках федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова, займут около трех лет.