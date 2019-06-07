Происшествия
Десятки российских летчиков остались без работы, узнал «Ъ»Газета.Ru 01:33
После катастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний" десятки пилотов остались без работы, поскольку в ходе проверки выяснилось, что они закончили Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), который не имел права выдавать летные свидетельства.
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с чего всё началось
Надзорное ведомство требует признать незаконной деятельность вуза по обучению специалистов авиационного персонала с присвоением квалификации «пилот», а также признать недействительными дипломы о среднем профобразовании по специальности «летная эксплуатация летательных аппаратов» с присвоением квалификации «пилот».Коммерсантъвчера в 18:22
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Десятки пилотов остались без работы после расследования крушения Ан-148
Национальная служба новостей01:37
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