Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломамиREGNUM 01:55

Проводя проверку в связи с катастрофой, Генпрокуратура выяснила, что второму пилоту разбившегося самолета Сергею Гамбаряну 21 июня 2017 года территориальным управлением Росавиации было выдано свидетельство коммерческого пилота на основании обучения, которое он прошел в ЮУрГУ.

с чего всё началось

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

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