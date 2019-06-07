Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломамиREGNUM 01:55
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
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с чего всё началось
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что все они, как и погибший в авиакатастрофе второй пилот разбившегося самолета Сергей Гамбарян, получили свидетельства, окончив Южно-Уральский государственный университет, который не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки.Коммерсантъвчера в 18:22
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