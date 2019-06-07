Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломамиREGNUM 01:55

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что все они, как и погибший в авиакатастрофе второй пилот разбившегося самолета Сергей Гамбарян, получили свидетельства, окончив Южно-Уральский государственный университет, который не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки.

с чего всё началось

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

Армия и оружие Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»* По сведениям МВД Украины, на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня мина калибра 120 мм. попала в блиндаж.

Происшествия Корреспондент «Медузы» задержан в Москве Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.

Экономика Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.

Армия и оружие Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».

Экономика Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.

Экономика Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружбы» должен решаться с Россией в деловом ключе.

Экономика В США подсчитали доход от «российской пропаганды» на YouTube С января 2017 года по декабрь 2018 года 26 каналов, якобы поддерживаемых российскими властями и вводящих зрителей в заблуждение, собрали на YouTube 9 млрд просмотров.

Общество Верховный суд предложил отменить срок давности по уклонению от налогов Представители Верховного суда РФ выступили с инициативой фактической отмены срока давности по уклонению от уплаты налогов и причисления данного нарушения к преступлениям, которые длятся до тех пор, пока должник полностью не рассчитается перед государством.

Автоспорт Гонщик «Формулы-1» Хэмилтон в Канаде попробует продлить победную серию С большой долей вероятности на трассе имени Жиля Вильнёва пятикратный чемпион мира продлит победную серию.

Политика Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа В России действительно расследуется третье дело ЮКОСа, заявил в пятницу генеральный прокурор Юрий Чайка.

Экономика Чайка назвал «законно расследуемым» дело Калви Генеральный прокурор Юрий Чайка на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что для возбуждения уголовного дела в отношении главы фонда Baring Vostok Майкла Калви было «достаточно поводов и оснований», передает корреспондент РБК.

Происшествия В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего мужчины В Московской области 11-летняя ученица четвёртого класса забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.

Политика Давление США на Данию по «Северному потоку-2» осудил Шредер Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер выразил мнение, что США при помощи санкций влияют на политику Дании и ЕС по "Северному потоку-2", передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.

Транспорт В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Общество Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами "С Google все просто: либо они начнут обратно наращивать количество удаленных материалов, либо мы их опять оштрафуем - был штраф 500 000 тысяч рублей, будет 700 000", - сказал Жаров.

Общество Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Энергетика Новак: проблема с загрязненной нефтью в Дружбе практически решена Ситуация с загрязнением нефти в Дружбе, которая привела к приостановке экспортных поставок, уже практически решена, сказал Новак.

Политика Зеленский ответил на петицию с требованием о своей отставке Ранее сообщалось, что петиция об отставке Зеленского, зарегистрированная на сайте президента Украины, набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.

Футбол Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет» Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.

Экономика Заявитель по делу Калви рассказал о 3,7 млрд рублей ущерба По версии следствия, Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции International Financial Technology Group S.C.A. в счёт долга и вместе с другими фигурантами завысил стоимость ценных бумаг с 600 000 руб. до 2,5 млрд.

Политика Трамп захотел ввести новое чрезвычайное положение Президент США Дональд Трамп планирует объявить новый режим чрезвычайного положения в стране.