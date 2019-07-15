Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из ИнгушетииИнтерфакс 05:29
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Гаджеты
Honor 9X Pro не очень сильно отличается от Honor 9X
Следом за Honor 9X в базе данных китайского регулятора TENAA появился и смартфон Honor 9X Pro, в результате чего мы, наконец, может сложить практически финальное мнение об этом устройстве.
Обновлено в 06:57
Политика
Глава Мосгоризбиркома провел встречу с оппозиционерами в коридоре
В понедельник, 15 июля, кандидаты в Мосгордуму от оппозиции пришли на встречу с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Авто
Lincoln обновит внедорожник Navigator
Автомобилестроительная компания Lincoln выпустит новую версию полноразмерного внедорожника Navigator.
Обновлено в 09:01
Наука
Темная материя оказалась легче ранее зафиксированных показателей
Американские ученые выяснили, что темная материя оказалась легче, чем свидетельствуют ранее зафиксированные показатели.
Обновлено в 03:59
Футбол
Шарлия: «Хочу извиниться перед болельщиками ЦСКА»
Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:2). Хочу извиниться перед нашими болельщиками, вот и всё.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав
Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Экономика
«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн
Обновлено вчера в 21:43
Авто
Porsche реконструировала легендарную трассу Нардо
Открытие реконструированного полигона состоялось на днях. Известно, что на ремонт кольцевой Porsche выделила около 35 миллионов евро.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост
Обновлено в 09:08
Политика
ФСБ попросила суд продлить арест украинским морякам
Федеральная служба безопасности просит продлить срок ареста украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе, на три месяца, сообщила 15 июля пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко.
Обновлено в 04:56
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица
Обновлено в 05:35
Авто
АвтоВАЗ обновит вездеход Lada 4x4 Bronto
Внедорожник Lada 4x4 Bronto, отличающаяся от базовой модификации улучшенными внедорожными характеристиками и уровнем комфорта, получит стайлинг-пакет от компании «Авторитетпласт».
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Киев обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны
Украинские власти обвинили Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны перед проведением выборов в Верховную раду.
Обновлено в 11:24
Экономика
Университет «Синергия» опроверг блокировку своих счетов
Университет «Синергия» в ответ на запрос РБК сообщил, что его счета никогда не блокировались.
Обновлено в 10:34
Энергетика
«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%
«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Технологии
Сбербанк научился прогнозировать выручку компаний
Созданная модель способна прогнозировать выручку текущего года по всем активным ИНН, что позволит компаниям заранее спланировать работу организации.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка
Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Общество
Медузу размером с человека обнаружили в водах Великобритании
На юго-западе Великобритании на побережье графств Корнуолл и Девон обнаружили сотни огромных медуз-корнеротов, как минимум одна из которых размером больше человека.
Обновлено в 10:16
Происшествия
На реке Лене погибли двое детей, четверо взрослых пропали
На реке Лене возле Якутска при купании погибли двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные служба.
Обновлено в 10:30
Кино
Первый трейлер фильма «King’s man: Начало» опубликован в Сети
В Сети появился первый трейлер фильма "King's man: Начало", приквела "Kingsman: Секретная служба", информирует Киноафиша.
Обновлено в 10:16
Общество
Минтруд прояснил информацию о дополнительном выходном
6 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено в 10:53
Политика
Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
Обновлено в 11:25