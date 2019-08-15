Происшествия
В МЧС сообщили о 55 пострадавших при аварийной посадке самолета А321Известия 06:20
В ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что после аварийной посадки самолета А321 за медицинской помощью обратились 55 человек, в том числе 17 детей. «Госпитализированы шесть человек», — цитирует собеседника ТАСС.
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Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Бузова обратилась к Путину с просьбой наградить экипаж самолета А-321
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поблагодарила командира экипажа и второго пилота за предотвращение страшной катастрофы, и попросила президента наградить всех членов экипажа самолета.
Обновлено в 06:56
Общество
Для телешоу «Дом-2» в Новой Москве построят павильоны на 4 тыс. кв. м
Новая площадка увеличится на 60% и составит 4 тыс. кв. м. Об этом сообщается на сайте столичного стройкомплекса со ссылкой на заявление руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.
Обновлено в 05:24
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие
Грозивший самолету Шойгу истребитель НАТО принадлежит ВВС Испании
Обновлено вчера в 00:11
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Здоровье
Сенатор от Ингушетии поможет изготовить протез для избитой девочки
Избитой девочке в Ингушетии окажут помощь в изготовлении современного бионического протеза руки.
Обновлено в 06:56
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера
Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.
Обновлено в 05:34
Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Кино
Умер народный артист Валентин Воронин
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Андрей Воробьёв поблагодарил пилотов, сумевших посадить самолёт в поле
Самолёт приземлился на кукурузном поле между ближним и дальним маяками системы посадки аэродрома в километре от взлётно-посадочной полосы.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Шереметьево готовится к аварийной посадке самолет
Самолет, следовавший из Москвы в Самару, готовится к экстренной посадке в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В Петербурге загорелся рыбный цех
В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
Обновлено в 07:03
Политика
В Китае заявили о намерении принять контрмеры на новые пошлины США
Комитет по тарифам Госсовета Китая заявил, что китайская сторона вынуждена принять контрмеры в ответ на новые пошлины США.
Обновлено в 05:49
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Тверской области задержали банду оружейников
Управления ФСБ и МВД России по Тверской области пресекли деятельность преступной группы, которая причастна к изготовлению модернизации оружия, а также его сбыту на территории Тверской области.
Обновлено в 04:22
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Гаджеты
OPPO выпустит смартфон будущего для россиян
Обновлено в 05:10
Недвижимость
В Екатеринбурге резко подскочили цены на жильё
В Екатеринбурге выросли на 10% цены на жильё.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Польша намерена присоединиться к Украине в модернизации МиГ-29
Украинская программа модернизации самолетов советского производства МиГ-29 показалась интересной Польше, которая работает над укреплением обороны воздушного пространства.
Обновлено в 06:56
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.
Обновлено вчера в 08:03
Музыка
Андрей Разин объявил об уходе Юрия Шатунова из «Ласкового мая»
Обновлено в 06:55
Политика
Украинская автокефальная церковь прекратила существование
Обновлено вчера в 06:29