Происшествия

В МЧС сообщили о 55 пострадавших при аварийной посадке самолета А321Известия 06:20

В ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что после аварийной посадки самолета А321 за медицинской помощью обратились 55 человек, в том числе 17 детей. «Госпитализированы шесть человек», — цитирует собеседника ТАСС.
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