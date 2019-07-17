Происшествия
Десятки детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагереLenta.ru вчера в 17:17
Более 30 детей госпитализированы из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию. Речь идет о санатории «Лучистое», который находится под Евпаторией.
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Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Футбол
«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено вчера в 16:49
Религия
Крестным ходом в Екатеринбурге прошли 60 тысяч участников
В Екатеринбурге порядка 60 000 человек прошли крестным ходом от Храма-на-крови к монастырю на Ганиной Яме.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Финансы
Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке
Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Космос
NASA оценило затраты на возвращение человека на Луну
Как отметил Брайденстайн, сейчас сложно оценить уровень затрат на программу "Артемида" в целом, поскольку многие из них, как предполагается, будут покрыты партнерами NASA в частном секторе.
Обновлено 15 июля в 17:21
Происшествия
Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России
Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России в связи с пятой годовщиной трагедии.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Экономика
Российские пенсионеры отказались копить на старость
На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
Путин встретится с врио главы республики Алтай
Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник рабочую встречу со временно исполняющим обязанности главы республики Алтай Олегом Хорохординым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:21
Армия и оружие
Силовики ВСУ уничтожили собственные позиции в Донбассе
Обновлено вчера в 04:18
Общество
Российский город попал в сотню самых безопасных в мире
Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Кино
Скончалась актриса Ольга Вяликова
Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено вчера в 07:45
Культура
Бузова и Малахов номинированы на ТЭФИ-2019
По словам организаторов премии ТЭФИ 2019 года, всего для вручения наград будет представлено 14 номинаций в категории «Дневной эфир» и 20 — в категории «Вечерний прайм».
Обновлено вчера в 20:01
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Армия и оружие
В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США
В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно были указаны места размещения американского ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
«Ювентус» подписал полузащитника «Лиона»
20-летний хавбек подписал предварительно первый профессиональный контракт с французским клубом, а потом был продан в "Ювентус" за 400 тысяч евро, однако за счет бонусов "Лион" может получить дополнительно до 5 миллионов евро и долю от последующей продажи игрока.
Обновлено вчера в 15:52
Футбол
СМИ: ПСВ готов отпустить Перейро в «Спартак» за 15 миллионов евро
ПСВ, в свою очередь, рассчитывает выручить за трансфер Перейро, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года, от 10 до 15 миллионов евро.
Обновлено вчера в 19:01
Авто
Продажи Skoda в России выросли на 10%
Как сообщает «Автостат», в первом полугодии этого года в России было продано 39 тыс. 828 новых машин Skoda, что на 10% больше, чем за такой же период в прошлом году.
Обновлено вчера в 05:41
Общество
Стало известно о принудительных браках геев в Европе
За последние годы число принудительных инцидентов среди всех категорий людей в Британии официально выросло на 47 процентов, однако чиновники считают, что это связано с большей раскрываемостью.
Обновлено вчера в 05:44
Общество
Сильный дождь в Благовещенске подтопил дворы, улицы и соцобъекты
Обильные осадки в Благовещенске вызвали подтопление улиц, дворов, частного сектора и социальных учреждений, сообщила в среду журналистам пресс-служба городской администрации.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
Стало известно о покупке международным следствием улики по делу Boeing MH17
Неизвестные лица из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предоставили улику международному следствию за вознаграждение.
Обновлено в 00:28
Экономика
Алроса подписала соглашение о создании алмазного СП в Зимбабве
По условиям соглашения, Алроса получает контрольный пакет в размере 70% на разработку greenfield проектов, зимбабвийская сторона – 30%.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше
Во времена СССР на Украине жилось лучше, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 17:37
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Совбез ООН на заседании по Украине сконцентрировался на России
Совет Безопасности ООН во вторник со второй попытки провел заседание по принятому на Украине закону о государственном языке.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
В работе Instagram и Facebook произошел сбой
В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено вчера в 15:32
Кино
«Игра престолов» получила рекордное количество номинаций на «Эмми»
«Игра Престолов» получила 32 номинации, побив рекорд по абсолютному числу номинаций, установленный 25 лет назад сериалом «Полиция Нью-Йорка».
Обновлено вчера в 16:20