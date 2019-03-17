Политика
Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в СербииИзвестия вчера в 19:16
Несколько десятков протестующих ворвались в здание сербского телевидения РТС в субботу в ходе массовой антиправительственной акции. Как передает ТАСС со ссылкой на РТС, демонстранты захватили два входа в здание и забросали его яйцами.
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Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал причину смерти певицы
Обновлено вчера в 14:05
Футбол
Погребняка рассмешило наличие темнокожего футболиста в сборной России
Погребняк выступал за сборную России с 2006 по 2012 год.
Обновлено в 05:08
Политика
Пушков оценил заявление украинской журналистки о жителях Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинской журналистки Олеси Медведевой, которая сообщила, что жители Крыма успешно интегрировались в Россию и не тоскуют по Украине.
Обновлено в 04:00
Культура
Началова стала третьим умершим участником «Последнего героя»
Певица Юлия Началова стала третьим умершим участником проекта "Последний герой" за последнее время, отмечается на сайте kp.ru.
Обновлено в 03:20
Политика
Климкин не считает массовый отъезд украинцев за рубеж катастрофой
Как утверждает Евростат, большинство украинцев выбирает польский рынок труда. При этом условия работы в Польше оставляют желать лучшего.
Обновлено в 02:15
Автоспорт
Даниил Квят: Не думал, что смогу сдержать Гасли
Обновлено в 04:20
Происшествия
Премьер Новой Зеландии рассказала о получении «манифеста» стрелка
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала, что получила «манифест» обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче Брентона Тарранта за девять минут до трагедии.
Обновлено в 01:27
Происшествия
При стрельбе на Западном берегу Иордана пострадали трое израильтян
В результате стрельбы, произошедшей в районе населённого пункта Ариэль на Западном берегу реки Иордан, пострадали три израильтянина.
Обновлено в 04:59
Политика
ЕС выпустил заявление в связи с пятилетием референдума в Крыму
Евросоюз распространил заявление в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Родственники погибших в авиакатастрофе россиян прилетели в Эфиопию
Пятеро родственников россиян, погибших в авиакатастрофе в Эфиопии, прилетели в Аддис-Абебу и уже сдали анализ ДНК, запланирован их вылет на место ЧП, сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Магадане стая бродячих собак напала на ребенка
Стая бродячих собак набросилась и покусала ребенка в городском парке Магадана. Об этом сообщается на сайте областного правительства.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Макрон обвинил протестующих французов в попытке уничтожить республику
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты «желтых жилетов», назвав их участников людьми, которые хотят уничтожить республику.
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Новой Зеландии закрыли аэропорт из-за подозрительного предмета
Аэропорт новозеландского города Данидин закрыт после обнаружения подозрительного предмета на летном поле, сообщает местное издание Otago Daily Times со ссылкой на полицию.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Reuters узнало детали переговоров пилота Boeing перед крушением
Пилот Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines перед крушением в окрестностях Аддис-Абебы просил у диспетчера разрешения на быстрый подъем.
Обновлено вчера в 19:36
Армия и оружие
В России появятся фрегаты с полусотней ракет «Калибр» на борту
Россия ведет разработку модернизированных фрегатов проекта 22350М, каждый из которых способен стать носителем для 48 крылатых ракет "Калибр".
Обновлено в 04:00
Общество
Жители псковской деревни затравили девочку, написавшую письмо Путину
12-летняя Тася Перчикова из деревни Томсино Псковской области написала письмо Путину с просьбой помочь матери, которая работает в больнице санитаркой в две смены за 12 тыяч рублей.
Обновлено в 05:20
Политика
Опрос зафиксировал положительное отношение украинцев к русским
Большинство опрошенных украинского телеканала NewsOne заявили о том, что они положительно относятся к русским.
Обновлено в 05:20
Спорт
Непряева пропустит гонку на 10 км в Фалуне из-за болезни
Российская лыжница Наталья Непряева не выступит в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне, Швеция.
Обновлено в 05:28
Экономика
УВЗ решил поставлять бульдозеры и железнодорожные составы в Сирию
Уралвагонзавод начал продвижение своей дорожно-строительной техники и подвижных железнодорожных составов в Сирию.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Число жертв наводнений в Индонезии возросло до 63
Число погибших в результате наводнений в самой восточной провинции Индонезии Папуа увеличилось до 63, сообщает Xinhua.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
В ВСУ погибших солдат объявляют дезертирами, сообщили в ЛНР
В подразделениях ВСУ в Донбассе запрещаются любые разговоры о боевых и небоевых потерях среди личного состава из-за возможных утечек информации об этом вышестоящему начальству, а погибших солдат зачастую объявляют дезертирами.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
Советника красноярского губернатора отправили под домашний арест
Суд Железнодорожного района Красноярска отправил под домашний арест советника губернатора региона Антона Натарова, задержанного 15 марта по делу о мошенничестве.
Обновлено в 05:01
Футбол
В Москве начались обыски у фанатов «Спартака» перед матчем с «Зенитом»
В Москве с раннего утра как минимум у десяти фанатов "Спартака" и лидеров группировок прошли обыски, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 03:25
Политика
Противники Порошенко пришли на его встречу с избирателями
Несколько человек проводят акцию против кандидата в президенты Украины Петра Порошенко на его агитационной встрече с избирателями.
Обновлено в 05:56
Происшествия
В США задержали подозреваемого в убийстве главы мафиозной «семьи»
Подозреваемый в убийстве Франческо Кали, главы влиятельной мафиозной семьи Гамбино, был задержан в США, сообщил представитель полиции Нью-Йорка Дэрмот Ши в Twitter.
Обновлено в 01:57
Политика
Американское СМИ предрекло США банкротство из-за военных расходов
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Facebook удаляет видеозаписи теракта в Новой Зеландии
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Стилист Юлии Началовой рассказала о работе с певицей
Обновлено в 05:21