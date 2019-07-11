Происшествия
Десять таможенников Домодедово арестованы за взяткиИнтерфакс 07:46
"Судом в отношении десятерых задержанных были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, а также в виде домашнего ареста на срок до сентября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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с чего всё началось
Следственный комитет предъявил 10 таможенникам обвинения в совершении шести преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщается на сайте ведомства.Ведомости10:54
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Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
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Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев»
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Обновлено в 12:45
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Спорт
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Обновлено в 05:35
Наука
В Греции найдены древнейшие за пределами Африки человеческие останки
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Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на отказ Рады отправить его в отставку строчкой из песни группы Eagles Hotel California.
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Microsoft добавила беспарольную функцию входа в Windows 10 20H1
Среди существующих вариантов входа в систему должна появиться надпись «Make your device passwordless», что переводится как «сделать устройство беспарольным».
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