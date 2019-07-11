с чего всё началось

"Судом в отношении десятерых задержанных были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, а также в виде домашнего ареста на срок до сентября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Десять таможенников Домодедово арестованы за взятки

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