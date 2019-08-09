Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в провинции Идлиб. Об этом сообщил руководитель российского центра примерения генерал-майор Алексей Бакин.

Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в Идлибе

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