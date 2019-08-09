Армия и оружие

В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военныхRT на русском 14:12

Десять сирийских военных погибли и 21 получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков и отражении их атак. Об этом заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин.
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В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военных

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