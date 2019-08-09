Армия и оружие
Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в ИдлибеПетербургский дневник вчера в 20:45
Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в провинции Идлиб. Об этом сообщил руководитель российского центра примерения генерал-майор Алексей Бакин.
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После атаки террористов в Идлибской зоне погибли 10 сирийских военных
Московский Комсомолецвчера в 13:49
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В Москве прощаются с шансонье Вилли Токаревым
В Москве началась гражданская панихида по певцу Вилли Токареву, скончавшемуся 4 августа.
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Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента
Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
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В Госдуме допустили атаку климатическим оружием на Россию
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Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
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В Москве экстренно госпитализирован актер Александр Шувалов.
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Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
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Помпео заявил о сближении позиций Турции и США по Сирии
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В ночь на субботу у здания полицейского участка в районе Норребро датской столицы, популярного среди студентов и креативной молодёжи, произошел взрыв, пострадавших нет, сообщает полиция Копенгагена.
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Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США
США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
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