Армия и оружие
Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в ИдлибеПетербургский дневник вчера в 20:45
Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в провинции Идлиб. Об этом сообщил руководитель российского центра примерения генерал-майор Алексей Бакин.
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После атаки террористов в Идлибской зоне погибли 10 сирийских военных
Московский Комсомолецвчера в 13:49
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:51, Вашингтон
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 06:54
Финансы
Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза
Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд.
Обновлено вчера в 09:56
Общество
Более миллиона человек эвакуированы из-за тайфуна «Лекима» в Китае
Власти Китая эвакуировали более миллиона человек, проживающих в восточной части страны.
Обновлено в 01:21
Политика
ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия президенту
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил публиковать рейтинг доверия россиян к политикам, в том числе к президенту не еженедельно, а раз в месяц, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВЦИОМа.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Санкции США против «Северного потока — 2» запоздали — Bloomberg
Власти США продемонстрировалди нерешительные попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которые напоминают провал администрации Рональда Рейгана, которая пыталась остановить схожие инициативы в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском достигло 11
Руководитель управления МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин проинформировал о том, что после новых взрывов на военном складе под Ачинском медицинская помощь потребовалась еще одному человеку.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 04:27
Политика
Трамп заявил о возможной сделке Зеленского и Путина
Президент США Дональд Трамп считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский настроен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Технологии
Искусственный интеллект поможет находить пропавших людей
Эксперты рынка IT нашли новое назначение для искусственного интеллекта. Высокотехнологичный инструментарий поможет находить пропавших людей.
Обновлено вчера в 07:11
Космос
Поверхностные особенности астероида будут названы в честь мифических птиц
Ученые планируют поверхностные особенности Бенну назвать в честь мифологических птиц и птицеподобных существ, дополняя тему миссии, которая коренится в египетской мифологии.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Суд Панамы признал невиновным экс-президента Мартинелли
Верховный суд Панамы снял обвинения с бывшего президента страны Рикардо Мартинелли в политическом шпионаже, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 21:33
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено вчера в 05:13
Армия и оружие
Спутник заснял в Белом море танкер для сбора радиоактивных отходов
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
В Забайкалье пропала молодая пара, путешествующая автостопом
Молодой человек и девушка из западных регионов России, путешествующие автостопом, пропали в Забайкальском крае, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 00:49
Наука
Биоразлагаемый имплант может заменить катетеры в местной анестезии
Новый биоразлагаемый имплант может послужить эффективной заменой катетерам в рамках местной анестезии.
Обновлено 08 августа в 05:06
Авто
Концерн Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»
Обновлено в 00:13
Армия и оружие
В ЛНР заявили об обстреле района села Калиново со стороны ВСУ
Обстрелу со стороны киевских силовиков подвергся район села Калиново самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Мужчина напал на водителя скорой помощи в Махачкале
В Махачкале произошло нападение на водителя скорой помощи, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 16:38
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено вчера в 16:20
Футбол
Спорт Mail.ru покажет все матчи 5-го тура РПЛ
Текстовая онлайн-трансляция матча Оренбург Тамбов Во втором матче 5-го тура Краснодар примет дома казанский Рубин .
Обновлено вчера в 09:14
Теннис
Тим — о проигрыше Медведеву: мои батарейки разрядились
На минувшей неделе Тим выиграл домашний турнир в Кицбюэле.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Под Тамбовом при столкновении двух микроавтобусов погибли пять человек
Пять человек погибли, восемь госпитализированы в результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов - Воронеж, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы УМВД региона.
Обновлено в 01:00
Политика
В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
Обновлено 08 августа в 03:30
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено вчера в 08:07