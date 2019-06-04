Футбол
10 футболистов покинули «Енисей»Спорт БИЗНЕС Online вчера в 11:15
«Енисей» объявил о прекращении сотрудничества с 10 футболистами. "Енисей" расстался с десятью футболистамиhttps://t.co/D8udNoqSDO— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 3 июня 2019 г.
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