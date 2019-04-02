Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали винуТАСС 04:36

Десять из 11 обвиняемых во взрыве в метро Санкт-Петербурга не признали свою вину во вторник на выездном заседании Московского окружного военного суда, передает корреспондент ТАСС.

Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

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