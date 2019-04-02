Происшествия
Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали винуТАСС 04:36
Десять из 11 обвиняемых во взрыве в метро Санкт-Петербурга не признали свою вину во вторник на выездном заседании Московского окружного военного суда, передает корреспондент ТАСС.
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На суде по делу о теракте в метро Петербурга рассказали о том, как готовился взрыв
Петербургский дневник08:08
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В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
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Со вчерашнего дня ситуация на фондовых рынках существенно не поменялась - индексы стоят в "боковике".
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Фильмы об узниках концлагерей бесплатно покажут в «Москино»
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В Госдуму внесли законопроект о смягчении «муниципального фильтра»
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Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
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Кино
Умер актер и режиссер Вадим Гемс
2 апреля на 69-м году жизни скончался советский, российский актер и режиссер Вадим Гемс.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Серийный убийца приговорен в Москве к пожизненному заключению
Житель Москвы Бахтиёр Матякубов во вторник признан виновным в убийстве пяти женщин и приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.
Обновлено в 06:59
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Лидер партии "Батькивщина", кандидат на пост президента Украины Тимошенко считает, что результаты выборов были сфальсифицированы, но не будет обжаловать в суде результаты голосования.
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Шоу-бизнес
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Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.
Обновлено в 06:47
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ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектов
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Автоспорт
В Бахрейне стартовал первый день тестов
Обновлено в 02:00
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Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
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Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России»
В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.
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Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
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Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе
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Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
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Общество
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
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Происшествия
Топ-менеджер строительной компании найден мертвым в Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах гибели 52-летнего гражданина Ирландии.
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Экономика
Белоруссия получит от России госкредит до $600 млн
"В соответствии с решением президента РФ Россия предоставит Белоруссии государственный финансовый кредит в сумме до $600 млн", — пояснил Силуанов.
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Футбол
Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 14 июля
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Обновлено в 07:57
Происшествия
В КБР только пистолет спас сотрудницу СИЗО от начальника-насильника
В Кабардино-Балкарии начальника СИЗО-1 обвиняют в превышении должностных полномочий и покушении на изнасилование своей подчиненной.
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Авто
Ford начал распродажу автомобилей в России
Американский концерн 27 марта сообщил, что завершит выпуск легковых машин в РФ к июлю, закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинет российский рынок легковых автомобилей.
Обновлено в 08:12