Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали винуТАСС 04:36

Десять из 11 обвиняемых во взрыве в метро Санкт-Петербурга не признали свою вину во вторник на выездном заседании Московского окружного военного суда, передает корреспондент ТАСС.

Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

Спорт Команда Резцовой выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону Биатлонистки Елизавета Каплина, Анастасия Морозова, Кристина Резцова и Екатерина Мошкова, представляющие на чемпионате России ХМАО-Югру, выиграли женскую эстафету.

Общество В Генпрокуратуре назвали отрасли с наибольшим числом картелей Большинство картелей в России связано со сферами строительства — 29% и здравоохранения — 16%, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в программе «Эфир».

Политика Путин назначил прокурора Рязанской области "Президент РФ Владимир Владимирович Путин назначил старшего советника юстиции Ивана Ивановича Панченко на должность прокурора Рязанской области на 5-летний срок", - говорится в сообщении.

Гаджеты Новые iPhone получат более ёмкие батареи для зарядки наушников Новые смартфоны iPhone получат возможность заряжать другие устройства, об этом сообщает авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо.

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Общество Вдова Малашенко Божена Рынска сменила фамилию Журналистка, вдова российского политтехнолога Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о смене фамилии.

Единоборства Нурмагомедов рассказал о звонке Путина Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова в Москве рассказал о звонке президента РФ Владимира Путина сразу после победы над Конором Макгрегором.

Происшествия Совладелец авиакомпании «S7» Наталия Филева погибла в авиакатастрофе Пресс-служба авиакомпании "S7" сообщила, что в катастрофе погибла совладелец авиакомпании Наталья Филева и ее отец.

Происшествия Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение "Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.

Экономика Российский производитель беспилотников может переехать в США Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.

Общество Два иска на компанию Пригожина поступили в суд от московских школ Две московские школы подали иски к поставляющей питание компании «Московский школьник», которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Общество Госдума разрешает ВИЧ-инфицированным усыновлять детей Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий при определенных обстоятельствах быть усыновителями лицам, имеющими ВИЧ-инфекцию или вирус гепатита С, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

Футбол Тотти хочет стать техническим директором «Ромы» По информации Corriere dello Sport, Тотти хочет работать техническим директором «Ромы».

Авто Названа стоимость новой модели Kia ProCeed Корейский автопроизводитель Kia объявил стоимость модели ProCeed нового поколения.

Политика В Раде оценили последствия победы Зеленского В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Музыка Мадонна выступит на «Евровидении» в Израиле за $1 миллион На «Евровидении-2019» в Израиле выступит певица Мадонна. За свое выступление на конкурсе она получит гонорар в один миллион долларов.

Происшествия Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева» Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.

Политика Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России» В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.

Технологии Bayer запустила процедуру передачи в Россию технологии селекции ЦТТ появился в результате слияния немецкой Bayer и американской Monsanto – Федеральная антимонопольная служба России в обмен на согласование сделки обязала Bayer передать некоторые цифровые решения в сельском хозяйстве и технологии селекции семян.

Футбол «Спартак» заплатил посредникам более 9 миллионов евро в 2018 году Больше всего на услуги агентов потратил «Спартак» (более 9 миллионов евро), на втором месте – ЦСКА (почти 4 миллиона евро), на третьем – «Зенит» (около 3 миллионов евро).

Политика Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.