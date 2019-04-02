Происшествия
Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали винуТАСС 04:36
Десять из 11 обвиняемых во взрыве в метро Санкт-Петербурга не признали свою вину во вторник на выездном заседании Московского окружного военного суда, передает корреспондент ТАСС.
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Подозреваемым в организации теракта в метро Петербурга Азимовым разрешили говорить с родными по телефону
Петербургский дневник06:18
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