Происшествия

Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали винуТАСС 04:36

Десять из 11 обвиняемых во взрыве в метро Санкт-Петербурга не признали свою вину во вторник на выездном заседании Московского окружного военного суда, передает корреспондент ТАСС.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Фигуранты дела о теракте в метро Петербурга не признали свою вину

Piter.tv06:00

Ни один из 11 фигурантов по делу о теракте в петербургском метро не признаёт вину

78.ru04:54

Фигуранты дела о теракте в метро Петербурга вину не признают и говорят о том, что их подставили

Фонтанка.Ру05:05

Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

ТАСС04:36

Фигуранты дела о теракте в Санкт-Петербурге не признали вину

РИА Новости04:56

Обвиняемые в теракте в метро Петербурга не признают себя виновными

Мойка7804:22

Подозреваемым в организации теракта в метро Петербурга Азимовым разрешили говорить с родными по телефону

Петербургский дневник06:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Обновлено в 05:07
Спорт

Команда Резцовой выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону

Биатлонистки Елизавета Каплина, Анастасия Морозова, Кристина Резцова и Екатерина Мошкова, представляющие на чемпионате России ХМАО-Югру, выиграли женскую эстафету.
Обновлено в 05:51
Общество

В Генпрокуратуре назвали отрасли с наибольшим числом картелей

Большинство картелей в России связано со сферами строительства — 29% и здравоохранения — 16%, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в программе «Эфир».
Обновлено в 06:15
Политика

Путин назначил прокурора Рязанской области

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин назначил старшего советника юстиции Ивана Ивановича Панченко на должность прокурора Рязанской области на 5-летний срок", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:38
Гаджеты

Новые iPhone получат более ёмкие батареи для зарядки наушников

Новые смартфоны iPhone получат возможность заряжать другие устройства, об этом сообщает авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо.
Обновлено в 06:28
Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов

Обновлено в 05:37
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Вдова Малашенко Божена Рынска сменила фамилию

Журналистка, вдова российского политтехнолога Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о смене фамилии.
Обновлено в 03:16
Политика

Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО

65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено 31 марта в 11:19
Происшествия

Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа

Телеканал «360» опубликовал кадры потасовки.
Обновлено в 06:04
Единоборства

Нурмагомедов рассказал о звонке Путина

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова в Москве рассказал о звонке президента РФ Владимира Путина сразу после победы над Конором Макгрегором.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Совладелец авиакомпании «S7» Наталия Филева погибла в авиакатастрофе

Пресс-служба авиакомпании "S7" сообщила, что в катастрофе погибла совладелец авиакомпании Наталья Филева и ее отец.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение

"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Экономика

Российский производитель беспилотников может переехать в США

Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Общество

Два иска на компанию Пригожина поступили в суд от московских школ

Две московские школы подали иски к поставляющей питание компании «Московский школьник», которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

Индия и Пакистан обстреливают позиции друг друга в Кашмире

Обновлено в 05:07
Общество

Госдума разрешает ВИЧ-инфицированным усыновлять детей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий при определенных обстоятельствах быть усыновителями лицам, имеющими ВИЧ-инфекцию или вирус гепатита С, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
Обновлено в 05:02
Футбол

Тотти хочет стать техническим директором «Ромы»

По информации Corriere dello Sport, Тотти хочет работать техническим директором «Ромы».
Обновлено в 06:35
Авто

Названа стоимость новой модели Kia ProCeed

Корейский автопроизводитель Kia объявил стоимость модели ProCeed нового поколения.
Обновлено в 04:10
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Транспорт

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Обновлено вчера в 16:35
Музыка

Мадонна выступит на «Евровидении» в Израиле за $1 миллион

На «Евровидении-2019» в Израиле выступит певица Мадонна. За свое выступление на конкурсе она получит гонорар в один миллион долларов.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»

Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено в 06:38
Политика

Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России»

В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.
Обновлено в 05:17
Технологии

Bayer запустила процедуру передачи в Россию технологии селекции

ЦТТ появился в результате слияния немецкой Bayer и американской Monsanto – Федеральная антимонопольная служба России в обмен на согласование сделки обязала Bayer передать некоторые цифровые решения в сельском хозяйстве и технологии селекции семян.
Обновлено в 06:26
Футбол

«Спартак» заплатил посредникам более 9 миллионов евро в 2018 году

Больше всего на услуги агентов потратил «Спартак» (более 9 миллионов евро), на втором месте – ЦСКА (почти 4 миллиона евро), на третьем – «Зенит» (около 3 миллионов евро).
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

Офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ

Обновлено в 06:08
Политика

Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Игры

В War Thunder стартовал межгалактический турнир со сражением НЛО

Gaijin Entertainment не стала шутить и вместо этого в честь первого апреля запустила в War Thunder безумное событие Earth Thunder: игрокам предстоит принять участие в межгалактическом турнире со сражением в трёх стихиях на инопланетных боевых машинах.
Обновлено вчера в 12:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное