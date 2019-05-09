Происшествия

Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветраРИА Новости 10:59

Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. В парке "Кузьминки" мужчина получил сотрясение мозга, его доставили в городскую клиническую больницу №69. Кроме того, пострадала женщина, ее осматривают врачи.
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Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

RT на русском15:28

Два человека пострадали при падении дерева на юго‑востоке Москвы

РИАМО11:26

В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек

Коммерсантъ11:13

Восемь человек пострадали в Москве из-за падения деревьев

ТАСС11:15

Дерево упало во время грозы в Кузьминках

Вечерняя Москва11:12

Пять человек госпитализированы в Москве из-за падения деревьев

Интерфакс12:03

Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

РИА Новости10:59
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Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Происшествия

С.Собянин: Погиб талантливый журналист С.Доренко

Обновлено в 13:42
Общество

На Москву обрушился сильный дождь с градом

Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем и продлится целые сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 10:43
Наука

В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет

Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
Обновлено в 09:04
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Футбол

«Реал» может перевести Бэйла в дубль

Обновлено в 12:32
Политика

СПЧ готовит предложение по амнистии к 75-летию Победы

Президентский совет по правам человека (СПЧ) прорабатывает предложение об объявлении амнистии к 75-летию Победы, которое будет отмечаться в следующем году, сообщил «РИА Новости» глава совета Михаил Федотов.
Обновлено в 11:56
Кино

HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»

Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено вчера в 16:37
Политика

На Украине провокации нацистов в День Победы были беспомощными

В городах Украины не обошлось без традиционных провокаций нацистов в День Победы, которые, однако, были беспомощными и малочисленными.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин

Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено в 15:38
Наука

Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания

Учёные из Канады выяснили, что негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания.
Обновлено в 14:04
Кино

В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»

Пользователи сложили в уме количество выживших драконов Дейнерис и подумали, что речь может идет о появлении еще одного питомца.
Обновлено в 09:05
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Здоровье

Как частота пульса влияет на продолжительность жизни

В эксперименте приняли участие 798 мужчин 1943 года рождения, которых разделили на четыре группы: у представителей первой пульс был 55 ударов;у второй – 55 – 65;у третьей – 65 – 75;у четвертой – более 75 ударов в минуту.
Обновлено в 08:58
Политика

Глава МВФ обсудила с Зеленским помощь Украине

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард пообщалась с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил официальный представитель организации Джерри Райс на брифинге 9 мая.
Обновлено в 11:46
Театры

Вахтанговский театр впервые показал спектакль «Евгений Онегин» в Шанхае

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова с успехом показал впервые в Шанхае знаменитый спектакль "Евгений Онегин" Александра Пушкина в постановке своего художественного руководителя Римаса Туминаса.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа

Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено в 06:50
Политика

Экс-президент Бразилии Темер сдался полиции

Бывший президент Бразилии Мишел Темер в четверг прибыл в штаб-квартиру федеральной полиции в Сан-Паулу после решения суда вернуть его под стражу, сообщает канал Globo.
Обновлено в 14:21
Политика

Рикошет: ОАК для ОПГ. Как лидер тамбовских управлял российским авиастроением

Собрание акционеров филиала ОАК, которые говорят: "Ну вот с люксембургской компанией нашей связь потеряна".
Обновлено в 14:20
Общество

В манифестациях профсоюзов во Франции участвуют более 100 тыс. человек

По меньшей мере 108,9 тыс. человек принимают во Франции участие в манифестациях, организованных профсоюзами страны.
Обновлено в 14:05
Общество

«Бессмертный полк» в Петербурге собрал более 1 миллиона человек

В Петербурге прошла традиционная патриотическая акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 1 миллиона человек, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.
Обновлено в 12:11
Футбол

Валенсия — Арсенал 1:2 (2-й тайм)

Официальный сайт УЕФА опубликовал стартовые составы испанской "Валенсии" и английского "Арсенала" на ответный матч финала футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 14:33
Хоккей

Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ

Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Происшествия

В сети появилась аудиозапись переговоров пилотов загоревшегося SSJ 100

Обновлено в 11:34
Армия и оружие

В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника

Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено в 11:54
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Наука

В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов

Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками.
Обновлено в 02:00
Политика

В Казахстане на день заблокировали доступ к соцсетям и мессенджерам

Интернет-провайдеры Казахстана 9 мая на весь день заблокировали доступ к популярным социальным сетям и мессенджерам, сообщает неправительственная организация NetBlocks.
Обновлено в 11:51
Гаджеты

Xiaomi опустила цену Xiaomi Mi Mix 2S ниже $300

Сегодня цена на смартфона Xiaomi Mi Mix 2S в официальном магазине Xiaomi Mall достигла рекордно низкого уровня.
Обновлено в 08:41
Финансы

ЦБ начнет скупать доллары по ₽19,5 млрд в день. Это плохо для рубля

Последний начнет активно скупать доллары: с 14 мая по 6 июня российский ЦБ будет тратить на это по ₽19,5 млрд в день, подсчитали в Reuters.
Обновлено вчера в 09:58
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