Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветраРИА Новости 10:59

Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. В парке "Кузьминки" мужчина получил сотрясение мозга, его доставили в городскую клиническую больницу №69. Кроме того, пострадала женщина, ее осматривают врачи.

Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

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