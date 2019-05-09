Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветраРИА Новости 10:59
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. В парке "Кузьминки" мужчина получил сотрясение мозга, его доставили в городскую клиническую больницу №69. Кроме того, пострадала женщина, ее осматривают врачи.
Читать в источнике
Оценить80
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Происшествия
С.Собянин: Погиб талантливый журналист С.Доренко
Обновлено в 13:42
Общество
На Москву обрушился сильный дождь с градом
Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем и продлится целые сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 10:43
Наука
В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет
Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
Обновлено в 09:04
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Футбол
«Реал» может перевести Бэйла в дубль
Обновлено в 12:32
Политика
СПЧ готовит предложение по амнистии к 75-летию Победы
Президентский совет по правам человека (СПЧ) прорабатывает предложение об объявлении амнистии к 75-летию Победы, которое будет отмечаться в следующем году, сообщил «РИА Новости» глава совета Михаил Федотов.
Обновлено в 11:56
Кино
HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»
Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено вчера в 16:37
Политика
На Украине провокации нацистов в День Победы были беспомощными
В городах Украины не обошлось без традиционных провокаций нацистов в День Победы, которые, однако, были беспомощными и малочисленными.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено в 15:38
Наука
Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания
Учёные из Канады выяснили, что негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания.
Обновлено в 14:04
Кино
В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»
Пользователи сложили в уме количество выживших драконов Дейнерис и подумали, что речь может идет о появлении еще одного питомца.
Обновлено в 09:05
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Здоровье
Как частота пульса влияет на продолжительность жизни
В эксперименте приняли участие 798 мужчин 1943 года рождения, которых разделили на четыре группы: у представителей первой пульс был 55 ударов;у второй – 55 – 65;у третьей – 65 – 75;у четвертой – более 75 ударов в минуту.
Обновлено в 08:58
Политика
Глава МВФ обсудила с Зеленским помощь Украине
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард пообщалась с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил официальный представитель организации Джерри Райс на брифинге 9 мая.
Обновлено в 11:46
Театры
Вахтанговский театр впервые показал спектакль «Евгений Онегин» в Шанхае
Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова с успехом показал впервые в Шанхае знаменитый спектакль "Евгений Онегин" Александра Пушкина в постановке своего художественного руководителя Римаса Туминаса.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа
Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено в 06:50
Политика
Экс-президент Бразилии Темер сдался полиции
Бывший президент Бразилии Мишел Темер в четверг прибыл в штаб-квартиру федеральной полиции в Сан-Паулу после решения суда вернуть его под стражу, сообщает канал Globo.
Обновлено в 14:21
Политика
Рикошет: ОАК для ОПГ. Как лидер тамбовских управлял российским авиастроением
Собрание акционеров филиала ОАК, которые говорят: "Ну вот с люксембургской компанией нашей связь потеряна".
Обновлено в 14:20
Общество
В манифестациях профсоюзов во Франции участвуют более 100 тыс. человек
По меньшей мере 108,9 тыс. человек принимают во Франции участие в манифестациях, организованных профсоюзами страны.
Обновлено в 14:05
Общество
«Бессмертный полк» в Петербурге собрал более 1 миллиона человек
В Петербурге прошла традиционная патриотическая акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 1 миллиона человек, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.
Обновлено в 12:11
Футбол
Валенсия — Арсенал 1:2 (2-й тайм)
Официальный сайт УЕФА опубликовал стартовые составы испанской "Валенсии" и английского "Арсенала" на ответный матч финала футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 14:33
Хоккей
Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ
Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено в 11:54
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Наука
В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов
Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками.
Обновлено в 02:00
Политика
В Казахстане на день заблокировали доступ к соцсетям и мессенджерам
Интернет-провайдеры Казахстана 9 мая на весь день заблокировали доступ к популярным социальным сетям и мессенджерам, сообщает неправительственная организация NetBlocks.
Обновлено в 11:51
Гаджеты
Xiaomi опустила цену Xiaomi Mi Mix 2S ниже $300
Сегодня цена на смартфона Xiaomi Mi Mix 2S в официальном магазине Xiaomi Mall достигла рекордно низкого уровня.
Обновлено в 08:41
Финансы
ЦБ начнет скупать доллары по ₽19,5 млрд в день. Это плохо для рубля
Последний начнет активно скупать доллары: с 14 мая по 6 июня российский ЦБ будет тратить на это по ₽19,5 млрд в день, подсчитали в Reuters.
Обновлено вчера в 09:58