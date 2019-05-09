Происшествия
В Москве десять человек пострадали от сильного ветраГазета.Ru 13:43
По словам президента России Владимира Путина, необходимости "рисковать" не было. В Москве в День Победы десять человек пострадали из-за падения деревьев от сильного ветра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
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Происшествия
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