Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под СаратовомРБК 02:01
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек. Об этом сообщается на сайте главка МЧС по Саратовской области.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Происшествия
Момент аварийной посадки А321 в Жуковском попал на видео
Обновлено в 04:55
Энергетика
Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии утвердило увеличение тарифов на транспортировку нефти по участкам ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
Обновлено в 04:57
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия
Стрелок в Филадельфии отказался сдаться полиции
Ранее Росс сообщил о том, что двое полицейских оказались заблокированы в доме, в котором находится стрелок.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Здоровье
Врачи назвали признаки поражения печени
Медики назвали первые признаки, свидетельствующие о поражении печени.
Обновлено в 04:39
Политика
В РАН сочли нелепой идею отслеживания встреч ученых с иностранцами
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев счел нецелесообразным предложение Министерства науки и высшего образования России отслеживать встречи ученых из подведомственных организаций с иностранными коллегами и отчитываться о проведении таких контактов.
Обновлено вчера в 23:29
Хоккей
«Миша правильно сделал, что вернулся в КХЛ. Многого добился за два года!» Валерий Брагин о Михаиле Григоренко
Фото: © Андрей Голованов и Сергей Киврин — Несколько лет назад вы в интервью заявили, что Михаилу не хватает взрывной скорости.
Обновлено вчера в 02:13
Происшествия
Уличный музыкант избил московского священника в Ялте
Уличный музыкант избил священника из Москвы на набережной Ялты за отказ освободить лавочку.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Трехлетний мальчик, пропавший в тайге под Омском, найден живым
Трехлетний мальчик, потерявшийся в тайге в Омской области, найден живым.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Экономика
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян
Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Грузии нашли мертвыми двух туристок из Белоруссии
Грузинские спасатели нашли пропавших в горах страны туристок из Белоруссии, две из них погибли, одна находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Шампанское, океан и любимые женщины: как Тимати встретил свое 36-летие
15 августа Тимати отмечает 36-летие — поздравления с днем рождения он принимает не где-нибудь, а на Мальдивах, куда приехал отдыхать вместе с семьей.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Красноярске отец выкинул 4-месячную дочь из окна
Тело 4-месячной девочки с признаками падения с высоты было обнаружено сегодня на асфальтовой дорожке под окнами общежития в Ленинском районе города.
Обновлено в 00:38
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено вчера в 14:04
Культура
Актер Эрик Робертс захотел стать гражданином России
Обновлено вчера в 16:23
Культура
В Тульской области открывается конкурс-фестиваль «Пестрая поляна»
Открытие конкурса-фестиваля состоится 15 августа в галерее «Все художества» в Туле.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Свердловской области в аварии погибли полицейские
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту
По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Фанат «Спартака» рассказал об экстренной посадке «Аэробуса»
15 августа летательное судно совершило экстренную посадку в поле после того, как турбины попало несколько птиц.
Обновлено в 04:59
Авто
Американский авторынок в июле показал рост впервые с начала года
По итогам периода с января по июль 2019 года продажи автомобилей в США составили 9,85 млн легковушек (-1,5%).
Обновлено в 05:22
Футбол
Амир Натхо прекратил сотрудничество с БАТЭ
Полузащитник Амир Натхо покинул БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:34
Хоккей
Овечкин рассказал о любви к футбольному «Динамо»
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как относится к футбольному «Динамо».
Обновлено в 05:30
Интернет
Huawei и «Яндекс» создают конкурента Google Maps
Китайская компания Huawei совместно с российской интернет-компанией "Яндекс" разрабатывают картографический сервис Huawei Map Kit, который поможет ей избавиться от зависимости от Google.
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Названы сроки встречи Зеленского и Трампа
Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского может состояться осенью.
Обновлено в 05:01