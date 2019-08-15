На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек. Об этом сообщается на сайте главка МЧС по Саратовской области.

Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом

Энергетика Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии утвердило увеличение тарифов на транспортировку нефти по участкам ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Происшествия Стрелок в Филадельфии отказался сдаться полиции Ранее Росс сообщил о том, что двое полицейских оказались заблокированы в доме, в котором находится стрелок.

Происшествия В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.

Здоровье Врачи назвали признаки поражения печени Медики назвали первые признаки, свидетельствующие о поражении печени.

Политика В РАН сочли нелепой идею отслеживания встреч ученых с иностранцами Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев счел нецелесообразным предложение Министерства науки и высшего образования России отслеживать встречи ученых из подведомственных организаций с иностранными коллегами и отчитываться о проведении таких контактов.

Происшествия Уличный музыкант избил московского священника в Ялте Уличный музыкант избил священника из Москвы на набережной Ялты за отказ освободить лавочку.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.

Экономика ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.

Происшествия В Грузии нашли мертвыми двух туристок из Белоруссии Грузинские спасатели нашли пропавших в горах страны туристок из Белоруссии, две из них погибли, одна находится в тяжелом состоянии.

Шоу-бизнес Шампанское, океан и любимые женщины: как Тимати встретил свое 36-летие 15 августа Тимати отмечает 36-летие — поздравления с днем рождения он принимает не где-нибудь, а на Мальдивах, куда приехал отдыхать вместе с семьей.

Происшествия В Красноярске отец выкинул 4-месячную дочь из окна Тело 4-месячной девочки с признаками падения с высоты было обнаружено сегодня на асфальтовой дорожке под окнами общежития в Ленинском районе города.

Политика Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.

Происшествия В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.

Происшествия Фанат «Спартака» рассказал об экстренной посадке «Аэробуса» 15 августа летательное судно совершило экстренную посадку в поле после того, как турбины попало несколько птиц.

Авто Американский авторынок в июле показал рост впервые с начала года По итогам периода с января по июль 2019 года продажи автомобилей в США составили 9,85 млн легковушек (-1,5%).

Футбол Амир Натхо прекратил сотрудничество с БАТЭ Полузащитник Амир Натхо покинул БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба.

Интернет Huawei и «Яндекс» создают конкурента Google Maps Китайская компания Huawei совместно с российской интернет-компанией "Яндекс" разрабатывают картографический сервис Huawei Map Kit, который поможет ей избавиться от зависимости от Google.