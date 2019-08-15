На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек. Об этом сообщается на сайте главка МЧС по Саратовской области.

Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом

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