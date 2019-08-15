Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под СаратовомРБК 02:01
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек. Об этом сообщается на сайте главка МЧС по Саратовской области.
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Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Террористы сбили истребитель-бомбардировщик Су-22 военно-воздушных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Ида Галич подтвердила слухи о беременности
Слухи о беременности 29-летней Иды появились в сети после того, как она посетила один из лучших перинатальных центров Москвы, в котором ее и заметили поклонниками.
Обновлено вчера в 21:53
Общество
Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты
Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 00:57
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Украинские байкеры чувствуют себя русскими в Крыму
Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов заявил, что украинские байкеры, которые приезжают в Крым, чувствуют себя русскими.
Обновлено в 03:18
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено вчера в 16:18
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Армия и оружие
В конструкторском бюро «Рубин» отмечают столетие Сергея Ковалева
Торжества начались с возложения цветов у мемориальной доски.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Британка едва не лишилась зрения, сварив яйца по рецепту из интернета
Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри с сыном тайно уехали на Ибицу
Сразу после празднования 38-летия Меган Маркл, который был отмечен в тесном семейном кругу в виндзорском Фрогморе, герцогиня Сассекская с супругом и сыном отправились в пятидневное путешествие на Ибицу.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
В землях России увидели ядерную уязвимость
«Две европейские державы никогда самостоятельно не нападут на Россию, они вполне открыты по части своих ядерных сил, существенно уменьшили их в последние десятилетия и планируют дальнейшее сокращение (Великобритания сейчас имеет 200, а Франция — 300 боезарядов)», — уверен академик.
Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронили в Канаде в закрытом гробу
Поскольку Алла Вербер страдала менингококковым сепсисом, хоронить ее решили в закрытом гробу, ведь заболевание является крайне опасным, а в группе риска оказались те, кто недавно контактировал со светской львицей.
Обновлено 13 августа в 12:55
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.
Обновлено вчера в 08:03
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще одно обвинение по двум уголовным делам.
Обновлено вчера в 07:43
Технологии
Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения
Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено 13 августа в 02:33
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Обновлено вчера в 00:49
Футбол
«Спартак» сыграет ответный матч с «Туном» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 03:20
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Обновлено вчера в 13:58
Здоровье
В Челябинской области распространился педикулёз
Передать педикулёз может больной человек.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Покойника оштрафовали за длительную парковку в Англии
Ранее сообщалось, что скончавшемуся журналисту Сергею Доренко выписали штраф за неправильную парковку автомобиля через неделю после его смерти.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В массовом ДТП на Урале погибли двое полицейских
В Свердловской области столкнулись автомобиль ГАЗ и два мотоцикла. В ДТП погибли двое полицейских, еще четыре человека пострадали.
Обновлено в 03:36