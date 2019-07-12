Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗеВести.Ru 02:59
В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
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Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
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Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
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Восьмилетнего ребенка в Петербурге покусала мать
Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
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Армия и оружие
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Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
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Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
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Экономика
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У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
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Происшествия
Автоматика отключила четвертый блок Белоярской АЭС
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"Спрос на нефть ОПЕК в начале 2020 года может упасть до 28 млн баррелей в сутки", - отмечается в отчете.
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Обнародованы секреты воспитания детей Анджелины Джоли
Общественность до сих пор копается в причинах развода звездной пары. Больше всего обывателей интересуют дети актеров и их воспитание.
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Политика
СМИ: Трамп приедет в Польшу на годовщину начала Второй мировой
Президент США Дональд Трамп приедет в Польшу 31 августа, чтобы 1 сентября принять участие в мемориальных мероприятиях, посвящённых 80-летию начала Второй мировой войны.
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Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
Обновлено в 02:19
Политика
Еще один заместитель Чайки подал в отставку
Заявление об уходе в отставку написал заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией; информацию РБК подтвердил собеседник, близкий к Генпрокуратуре.
Обновлено в 04:30
Экономика
ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии
ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки
Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
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В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов
В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
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Косачёв проведёт переговоры с депутатами из Грузии 15 июля
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Обновлено в 00:48
Происшествия
Под Красноярском арестована банда похитителей скота
В Красноярском крае обезврежена семейная банда, которая по ночам занималась кражей скота и техники.
Обновлено в 00:52
Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено вчера в 05:48
Политика
В Киеве назвали ключевую тему разговора Путина с Зеленским
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе украинских моряков и переговоры в нормандском формате.
Обновлено в 00:33
Политика
В офисе президента Украины прошли обыски
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 17:02
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Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
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Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита
ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 03:49
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района
Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
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Политика
Трамп «убил» Терминатора: президент США заявил о смерти Шварценеггера
Трамп «похоронил» Шварценеггера. На выступлении в Белом доме президент США заявил, что лично видел смерть голливудского актера.
Обновлено в 04:18
Политика
Украина захотела провести свои корабли через Керченский пролив
В июне Хомчак заявил, что Украина разработает стратегию, как избежать повторения инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда украинские моряки были арестованы российскими пограничниками.
Обновлено вчера в 18:54