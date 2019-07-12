Происшествия

Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗеВести.Ru 02:59

В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
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По факту гибели 10 человек в Туве следственный комитет возбудил уголовное дело

КП - Красноярск04:34

В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

РБК02:49

Уголовное дело возбуждено после ДТП с десятью погибшими в Туве

Интерфакс04:01

В Туве десять человек утонули при попытке пересечь реку на автомобиле

РИА Новости02:57

В Туве завели дело после гибели десяти человек при падении авто в реку

RT на русском04:15

В машине, упавшей в реку в Туве, погибли две семьи

ТАСС03:39

Лайф публикует список погибших в утонувшем УАЗе в Туве

Life.ru04:30
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Общество

«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей

Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

Обновлено в 04:15
Футбол

«Арсенал» Тула – «Динамо». Текстовая трансляция начнется в 20:00

Обновлено в 04:15
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

Восьмилетнего ребенка в Петербурге покусала мать

Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Начались поставки С-400 в Турцию

Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Происшествия

Автоматика отключила четвертый блок Белоярской АЭС

Обновлено в 04:20
Энергетика

МЭА прогнозирует падения спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 лет

"Спрос на нефть ОПЕК в начале 2020 года может упасть до 28 млн баррелей в сутки", - отмечается в отчете.
Обновлено в 04:09
Футбол

Хаджи перейдет в «Генк» вместо «Спартака»

Обновлено вчера в 11:37
Шоу-бизнес

Обнародованы секреты воспитания детей Анджелины Джоли

Общественность до сих пор копается в причинах развода звездной пары. Больше всего обывателей интересуют дети актеров и их воспитание.
Обновлено в 03:46
Политика

СМИ: Трамп приедет в Польшу на годовщину начала Второй мировой

Президент США Дональд Трамп приедет в Польшу 31 августа, чтобы 1 сентября принять участие в мемориальных мероприятиях, посвящённых 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено в 03:39
Политика

Конгресс США одобрил санкции против госдолга России

Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
Обновлено в 02:19
Политика

Еще один заместитель Чайки подал в отставку

Заявление об уходе в отставку написал заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией; информацию РБК подтвердил собеседник, близкий к Генпрокуратуре.
Обновлено в 04:30
Экономика

ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии

ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.
Обновлено в 00:30
Происшествия

В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки

Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
Политика

В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов

В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

В Екатеринбурге к участникам протестов против храма пришли с обысками

Обновлено в 03:51
Происшествия

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Косачёв проведёт переговоры с депутатами из Грузии 15 июля

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в понедельник, 15 июля, встретится с депутатами от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии».
Обновлено в 00:48
Происшествия

Под Красноярском арестована банда похитителей скота

В Красноярском крае обезврежена семейная банда, которая по ночам занималась кражей скота и техники.
Обновлено в 00:52
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено вчера в 05:48
Политика

В Киеве назвали ключевую тему разговора Путина с Зеленским

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе украинских моряков и переговоры в нормандском формате.
Обновлено в 00:33
Политика

В офисе президента Украины прошли обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 17:02
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита

ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 03:49
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Политика

Трамп «убил» Терминатора: президент США заявил о смерти Шварценеггера

Трамп «похоронил» Шварценеггера. На выступлении в Белом доме президент США заявил, что лично видел смерть голливудского актера.
Обновлено в 04:18
Политика

Украина захотела провести свои корабли через Керченский пролив

В июне Хомчак заявил, что Украина разработает стратегию, как избежать повторения инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда украинские моряки были арестованы российскими пограничниками.
Обновлено вчера в 18:54
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