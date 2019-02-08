Происшествия

Десять человек погибли при пожаре на базе «Фламенго»LiveSport.ru вчера в 06:46

Десять человек погибли при пожаре, который произошел на тренировочной базе юношеской команды бразильского «Фламенго». Об этом сообщает standard.co.uk.
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В Рио-де-Жанейро объявили траур из-за гибели футболистов в результате пожара

RT на русскомвчера в 17:52

Президент Бразилии выразил соболезнования близким погибших игроков «Фламенго»

Чемпионатвчера в 17:43

СМИ: 10 человек погибли при пожаре на базе футбольного клуба «Фламенго» в Бразилии

ТАССвчера в 05:28

Дерби «Фла» - «Флу» отменено из-за гибели футболистов «Фламенго». В Рио трехдневный траур

Спорт-Экспрессвчера в 12:33

Власти назвали возможную причину пожара на базе ФК «Фламенго» в Бразилии

РБКвчера в 10:19

ФИФА выразила соболезнования в связи с гибелью футболистов в Бразилии

РИА Новостивчера в 09:28

Президент Бразилии выразил соболезнования в связи с гибелью футболистов

Газета.Ruвчера в 14:43
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Политика

Во Львове Зеленский устроил перепалку с ветеранами операции в Донбассе

Обновлено вчера в 15:55
Гаджеты

Названы смартфоны с самым высоким уровнем излучения

Эксперты компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие

В Швеции заявили о создании «истребителя-убийцы» российских Су

Шведский истребитель Saab Gripen E способен уничтожить российские самолеты серии Су.
Обновлено в 00:03
Происшествия

Пожар в трамвае произошел на юге Москвы

Обновлено в 00:46
Армия и оружие

Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России

Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали».
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Число пострадавших при конфликте в колонии в Самаре возросло до 17

В результате конфликта в исправительной колонии №5 в Самаре, по последним данным, госпитализированы 17 человек.
Обновлено в 02:25
Космос

Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году

В 2032-м планируется доставить на спутник Земли луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также вторую экспедицию, которая займется "апробированием средств передвижения по поверхности".
Обновлено вчера в 23:29
Политика

Путин уволил девять генералов силовых ведомств

Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.
Обновлено вчера в 09:25
Авто

Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa

Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено вчера в 05:00
Политика

Небензя заявил о давлении США на постпредство РФ при ООН

Постоянное представительство России при ООН испытывает сильное давление со стороны американских властей, заявил постпред РФ Василий Небензя в интервью по случаю Дня дипломатического работника.
Обновлено в 01:59
Спорт

Биатлонистки сборной Германии выиграли эстафету на этапе Кубка мира

Биатлонистки сборной Германии одержали победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
Обновлено вчера в 18:05
Экономика

Moody’s повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня

Рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного Ba1 до инвестиционного Baa3.
Обновлено вчера в 18:19
Общество

Ритейлеры не ожидают дефицита на ТВ-приставки в регионах включения «цифры»

Крупнейшие российские продавцы бытовой техники и электроники не ожидают дефицита на цифровые ТВ-приставки в первых семи регионах, где 11 февраля будет отключено аналоговое телевидение, сообщили РИА Новости в компаниях.
Обновлено в 02:31
Авто

Renault Duster нового поколения станет пикапом

Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:27
Общество

В Таиланде открылся первый магазин без персонала

Один из крупнейших операторов мобильной связи компания AIS открыла в Пхукете первый магазин без персонала.
Обновлено в 01:22
Наука

Вечно молодой. Ученые выяснили, какие люди стареют медленно

Не все стареют одинаково В 2015 году международная группа ученых из Университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне анализировала данные примерно тысячи жителей небольшого новозеландского города Данидин, родившихся в 1972-1973 годах.
Обновлено в 00:00
Политика

На Украине пожаловались на отток летчиков-испытателей в Россию

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко пожаловался, что квалифицированные специалисты, в частности летчики-испытатели, уезжают в Россию из-за отсутствия перспектив и тяжелой экономической ситуации.
Обновлено в 00:13
Происшествия

В «Хитроу» лайнер сдуло с посадочной полосы

Самолет авиакомпании British Airways в аэропорту «Хитроу» (Лондон) не смог с первого раза совершить посадку из-за сильного бокового ветра, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие

США ответили на предложение России уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД

Постпредство США при НАТО ответило на предложение Минобороны России вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и уничтожить вооружения, нарушающие условия документа.
Обновлено вчера в 14:15
Гаджеты

Инсайдеры узнали о дизайне и разъемах новых iPhone

Компания Apple в 2019 году выпустит три новые модели iPhone. У них будут челки и прежние цены, сообщили инсайдеры из Droid Shout.
Обновлено в 02:13
Космос

Шторм, обнаруженный на Нептуне «Хабблом», продлится несколько лет

Шторм развернулся на Северном полушарии и охватит около 20 всей поверхности Нептуна и продлится несколько лет.
Обновлено вчера в 06:02
Авто

Lada Granta получила новую модификацию

АВТОВАЗ подготовил несколько модификаций модели Lada Granta для коммерческих нужд — бортовую платформу, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова.
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия

Задержан подозреваемый в стрельбе в Ростове-на-Дону

Мужчина, подозреваемый в стрельбе возле кафе в Ворошиловском районе в Ростове-на-Дону задержан полицией.
Обновлено в 02:23
Авто

Новая Toyota Corolla: объявлены российские цены

Как и было обещано, Toyota рассекретила комплектации и цены седана Corolla нового поколения, производство которого недавно началось в Турции.
Обновлено вчера в 13:29
Общество

«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета

Крупнейший российский авиаперевозчик — компания «Аэрофлот» усложняет правила перевозки домашних животных на борту самолетов.
Обновлено вчера в 13:20
Общество

Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети

Обновлено вчера в 03:17
Технологии

Стало известно, где появится первый в России частный космодром

Первый в России частный космодром может появиться под Казанью или Нижним Новгородом, сообщает источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 00:09
Кино

Умер английский актер Альберт Финни

Обновлено вчера в 10:34
Авто

Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road

Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено вчера в 04:40
Общество

«Росконтроль» назвал лучший стиральный порошок

Все образцы нарушили норму по токсичности. Худший результат по анионогенным поверхностно-активным веществам показал порошок AOS/«Я родился».
Обновлено вчера в 01:27
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Бразильский футбольный клуб
Бразильский футбольный клуб из города Рио-де-Жанейро. Является одним из четырёх клубов, который никогда не покидал высший дивизион чемпионата Бразилии, наряду с «Сантосом», «Сан-Паулу» и «Крузейро». Самая популярная команда всей Бразилии.
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