Происшествия

Десять человек погибли при крушении самолета в СШАOnline47.ru вчера в 19:33

Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в Техасе, сообщает телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города. Инцидент произошел в городе Эддисон близ Даллас. Самолет врезался в ангар в аэропорту утром в воскресенье по местному времени.
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В американском штате Техас разбился легкий двухмоторный самолет, погибли десять человек

Интерфакс03:56

В США самолёт врезался в ангар во время взлёта — видео

RT на русском02:37

Десять человек стали жертвами крушения двухмоторного самолета в Техасе

Эхо Москвывчера в 20:03

10 человек погибли при крушении самолета в США

Газета.Ruвчера в 19:32

В Техасе при крушении легкомоторного самолета погибли десять человек

РБКвчера в 19:29

AP: в Техасе разбился двухмоторный самолет

ТАССвчера в 19:20

В США десять человек погибли в результате крушения самолета

РИА Новостивчера в 19:16
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:14, Ашберн
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Экономика

Увеличение доли российских самолетов в парке «Аэрофлота» может снизить эффективность компании

Значительное увеличение доли российских самолетов в парке компании может снизить ее эффективность, в то время как 100%-ое хеджирование расходов на топливо не имеет смысла в свете свободного плавания рубля, которое отчасти является естественным хеджированием топливных расходов.
Обновлено в 05:00
Политика

Парубий намерен отозвать приглашение ПАСЕ на выборы

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что намерен отозвать свое приглашение ПАСЕ на выборы в парламент, если права делегации РФ в ассамблее будут восстановлены.
Обновлено в 05:09
Политика

Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено вчера в 13:40
Общество

В Оренбуржье сменились главы региональных Минздрава и Минобра

Еще одна волна поднялась во время недавнего визита главы федерального Минздрава Вероники Скворцовой. На этот раз информация подтвердилась.
Обновлено в 03:07
Общество

В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз просился в туалет

В Алексеевском районе Татарстана сын руководителя отдела образования Алексеевского района в процессе сдачи ЕГЭ-2019 просился в туалет по разным данным от 9 до 14 раз.
Обновлено в 05:35
Гаджеты

Для Android появится аналог AirDrop

Новая технология работает по аналогии с AirDrop, только для передачи файлов использует еще Wi-Fi и Bluetooth.
Обновлено в 02:51
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Более 1,3 тысячи военных направили для помощи в Иркутскую область

По состоянию на 1 июля в зоне паводка остаются порядка 3,3 тысячи домов Более 1,3 тысячи военных прибудут в зону подтопления в Иркутской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Обновлено в 02:07
Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Экономика

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост

Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.
Обновлено в 05:48
Общество

Мэр Таллина призвал сохранить образование на русском языке

В разных регионах Эстонии работают 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается.
Обновлено в 03:13
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Экономика

Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома

С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Здоровье

На подтопленных территориях Иркутской области вакцинируют население

Жители Иркутской области, дома которых находятся на подтопленных территориях региона, пройдут вакцинацию, чтобы избежать серьезных заболеваний, сообщили ТАСС в Минздраве региона в понедельник.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Число пострадавших в массовой драке в Казахстане превысило 40 человек

Обновлено в 03:37
Политика

Россия предоставит Сербии кредит в размере €172,5 млн

Россия предоставит Сербии экспортный кредит в размере €172,5 млн, соглашение может быть заключено в скором времени, заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Обновлено в 04:15
Политика

Иран сообщил об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Исламская республика не будет противодействовать продлению договорённостей о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, однако он констатировал приближающуюся гибель альянса из-за того, что мандатом решений в организации фактически обладает Россия и Саудовская Аравия.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града

Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Глава Футбольной федерации Афганистана пострадал от взрыва в Кабуле

Глава Футбольной федерации Афганистана Юсуф Каргар пострадал в результате взрыва в Кабуле, сообщает телеканал TOLO News.
Обновлено в 03:54
Общество

В красноярском Канске введен режим ЧС

В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
Футбол

Джанаев может перейти в «Уфу» или «Сочи»

Обновлено в 04:30
Политика

Минобрнауки не получало предложений РАН о переподчинении ВАК

В министерстве отметили, что президиум РАН активно участвовал в процессе формирования нового состава ВАК - этот процесс шел с марта по май, - и тогда академия о ни о каком переподчинении ВАК не говорила.
Обновлено в 05:36
Происшествия

В Петербурге 26 человек отравились шаурмой

Более 20 человек отравились после употребления шаурмы в кафе быстрого питания "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга, семеро из них попали в больницу с подозрением на сальмонеллез, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе районной администрации.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Юнус-Бек Евкуров станет 12-м заместителем Шойгу

Стало известно, что он станет 12-м заместителем Сергея Шойгу и будет отвечать за боевую подготовку и безопасность полетов.
Обновлено в 02:01
Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.
Обновлено в 04:39
Автоспорт

Стюарды Гран-при Австрии не стали лишать Ферстаппена победы

Стюарды Гран-при Австрии через несколько часов после завершения этапа «Формулы-1» вынесли вердикт по эпизоду в концовке гонки между Шарлем Леклером из «Феррари» и Максом Ферстаппеном из «Ред Булла».
Обновлено вчера в 14:13
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетной атаки Израиля на Дамаск

Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по пригороду Дамаска, в результате которого погибли три взрослых и один ребенок.
Обновлено в 05:58
Футбол

«Дерби» освободил от тренировок ведущего переговоры с «Челси» Лэмпарда

«Дерби Каунти» освободил главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда от предсезонных занятий с командой в понедельник и вторник, сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 05:41
Общество

Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
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