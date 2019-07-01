Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в ТехасеИнтерфакс 19:46

Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press. По данным представителя властей города Эддисон, где произошел инцидент, Мэри Розенблит, никто из десяти человек, находившихся на борту, не выжил.

Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе

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