Экономика

Богатейшие люди мира за день потеряли 18 млрд долларовФАН вчера в 16:28

Девять самых богатых бизнесменов мира в общей сложности потеряли в среду около 18 млрд долларов, сообщает Forbes, основываясь на рейтинге, который обновляертся в режиме реального времени. По данным издания, столь серьезные финансовые потери связаны с падением американских фондовых индексов.
Читать в источнике
Комментировать42
с чего всё началось

Состояния 10 богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд из-за нового падения на Уолл-стрит

Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.
Forbesвчера в 02:29

Подробнее о событии

Первая десятка богатейших людей мира потеряла за один день 14 августа почти $18 млрд

Эхо Москвывчера в 23:46

Богатейшие люди лишились 18 млрд долларов за один день

URA.Ruвчера в 14:07

Богатейший человек планеты Джефф Безос потерял $3,5 млрд за день из-за падения на Уолл-стрит

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:35

Десять богатейших людей мира за день обеднели почти на $18 млрд

Ведомостивчера в 14:00

Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд

РБКвчера в 13:26

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

РИА Новостивчера в 14:30

Состояния 10 богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд из-за нового падения на Уолл-стрит

Forbesвчера в 02:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:02, Ашберн
Происшествия

Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей

Бывшая дознавательница полиции потребовала 100 миллионов рублей компенсации от обвиняемых в ее изнасиловании — старших офицеров МВД.
Обновлено вчера в 08:39
Футбол

Цорн рассказал о проекте «2023» в «Спартаке»

На каждую должность будет ряд кандидатов, которые представляют свои программы, и из них выбирается руководство.
Обновлено вчера в 05:42
Происшествия

Полоса спасения: кто и как сотворил московское «чудо на Гудзоне»

Произошедшее рано утром 15 августа сразу окрестили московским «чудом на Гудзоне».
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Курильских островах.
Обновлено вчера в 12:54
Авто

На Эльбрус! Экстремальный тест УАЗ Хантера

Ровно 45 лет назад, в августе 1974 года, три серийных УАЗ‑469Б покорили высоту 4200 метров.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

В Норвегии обнаружили радиоактивный йод после ЧП под Архангельском

Обновлено вчера в 10:26
Футбол

Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы

Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 17:16
Армия и оружие

В России ответили на обвинения США в «краже гиперзвука»

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который выразил мнение, что новейшие российские гиперзвуковые летательные аппараты состоят из «украденных» американских технологий.
Обновлено вчера в 11:29
Музыка

Международный фестиваль «Спасская башня» стартует в Москве 23 августа

В 2019 году фестиваль пройдет с 23 августа по 1 сентября, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено вчера в 03:47
Общество

Психолог рассказал, как справиться с аэрофобией

Специалист добавил, что психологи также работают с пациентами по методике экспозиционной терапии, то есть когда человека раз за разом начинают сталкивать со своим страхом.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия

Волк напал на спящую в палатке семью

Как сообщает издание The Mercury News, семья из Нью-Джерси ночевала в кемпинге в национальном парке Банф, когда на них напал волк.
Обновлено вчера в 19:32
Общество

В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией

Обновлено вчера в 10:30
Футбол

«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы

Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Общество

Минтруд допустил сокращение рабочей недели до четырех дней

Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила Минтруду перейти на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено 13 августа в 08:54
Политика

Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса

Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Финансы

Россия сократила вложения в американские госбумаги почти до $10 млрд

Россия четвертый месяц подряд сокращает вложения в госбумаги США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минфина Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика

Владелец befree и Love Republic купил сеть магазинов Sela

Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, объявила о покупке магазинов Sela.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

Обновлено вчера в 05:15
Политика

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 13:18
Политика

МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России

В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено вчера в 09:05
Общество

Одну из улиц Хабаровска перекрыли из-за подтопления

В результате сильных дождей уровень Амура у Хабаровска к 19-23 августа может превысить отметку опасного явления (600 сантиметров) и подняться до 630-680 сантиметров.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов

Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено 14 августа в 15:31
Политика

Путин встретится с врио главы Курганской области

Обновлено вчера в 05:52
Общество

Непал ужесточит правила для желающих подняться на Эверест

Правительственная комиссия предлагает допускать к подъему на Эверест и другие горы выше 8000 м только альпинистов, которые ранее хотя бы однажды поднимались на высоту не ниже 6500 м. Кроме того, чтобы получить разрешение на восхождение, альпинисты должны будут предоставлять справки о хорошем здоровье и физической подготовленности.
Обновлено вчера в 11:16
Общество

Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи

Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Общество

Тайфун «Кроса» отрезал шесть сёл в Приморье

Ливни, пришедшие в Приморский край с новым тайфуном «Кроса», сделали невозможным транспортное сообщение с шестью населёнными пунктами.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка

В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 22:11
Здоровье

Врачи назвали продукты, которые убивают раковые клетки

Обновлено вчера в 22:13
Технологии

Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено вчера в 15:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бернар Арно
Французский предприниматель
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 81 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает вторую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное