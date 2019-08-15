Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.

с чего всё началось

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Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд

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