Экономика
Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрдРБК вчера в 13:26
Десять богатейших бизнесменов мира потеряли за 14 августа почти $18 млрд. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на рейтинг, который отображает состояние самых преуспевающих предпринимателей с учетом реальной ситуации на рынках.
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Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.Forbesвчера в 02:29
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Первая десятка богатейших людей мира потеряла за один день 14 августа почти $18 млрд
Эхо Москвывчера в 23:46
Богатейший человек планеты Джефф Безос потерял $3,5 млрд за день из-за падения на Уолл-стрит
БИЗНЕС Onlineвчера в 04:35
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