Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.

с чего всё началось

Десять богатейших бизнесменов мира потеряли за 14 августа почти $18 млрд. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на рейтинг, который отображает состояние самых преуспевающих предпринимателей с учетом реальной ситуации на рынках.

Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд

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