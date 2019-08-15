Экономика
Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрдРБК вчера в 13:26
Десять богатейших бизнесменов мира потеряли за 14 августа почти $18 млрд. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на рейтинг, который отображает состояние самых преуспевающих предпринимателей с учетом реальной ситуации на рынках.
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Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.Forbesвчера в 02:29
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Первая десятка богатейших людей мира потеряла за один день 14 августа почти $18 млрд
Эхо Москвывчера в 23:46
Богатейший человек планеты Джефф Безос потерял $3,5 млрд за день из-за падения на Уолл-стрит
БИЗНЕС Onlineвчера в 04:35
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Происшествия
В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом
Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Происшествия
ФСИН выявила в «Крестах-2» случаи избиения и вымогательства
В ходе проверки, проводившейся Федеральной службой исполнения наказаний России (ФСИН), в петербургском СИЗО-1, известном как «Кресты-2», были выявлены многочисленные факты нарушения содержания осужденных, избиений и вымогательств.
Обновлено в 10:25
Футбол
Эден Азар получил травму на тренировке «Реала»
Форвард мадридского «Реала» Эден Азар получил травму на сегодняшнем тренировке, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Елена Летучая отмечает годовщину свадьбы на Мальдивах
Елена Летучая отмечает годовщину свадьбы на Мальдивах Телеведущая Елена Летучая улетела на Мальдивы.
Обновлено в 05:07
Политика
Захарова ответила Болтону на обвинение в краже технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook слова советника президента США Джона Болтона, обвинившего Россию в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 09:52
Политика
Глазьев покинет администрацию президента
Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Путин и Макрон обсудят Украину, Сирию и диалог РФ с Евросоюзом
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что главными темами беседы, помимо двустороннего сотрудничества, станут дальнейший диалог России и Евросоюза, внутриукраинский конфликт, Сирия и ситуация вокруг ядерной программы Ирана.
Обновлено в 10:23
Общество
Владельцев опасных собак могут штрафовать за выгулы без намордника
Документ запрещает выгуливать опасных собак без поводка и намордника. При этом наказания за данное нарушение пока нет.
Обновлено в 10:20
Футбол
ЖФК «Рязань-ВДВ» стартует в Лиге чемпионов УЕФА матчами с «Лионом»
Своих соперников узнали 32 команды, в том числе две российские: чемпион России-2018 «Рязань-ВДВ» и серебряный призёр «Чертаново» (Москва).
Обновлено в 10:05
Происшествия
Экс-владельца «Кубани» приговорили к девяти годам колонии
Мосгорсуд в пятницу назначил девять лет колонии главе украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), бывшему владельцу ФК "Кубань" Олегу Мкртчану за хищение кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:47
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Обновлено в 10:04
Политика
Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.
Обновлено в 08:21
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Обновлено вчера в 16:01
Экономика
Татарстан направит на нацпроект «Жилье и городская среда» 5,6 млрд руб
"В этом году на нацпроект запланировано немалое финансирование - 5,6 миллиарда рублей, в том числе средства федерального бюджета - 2,39 миллиарда рублей", - сказал Мутко в ходе совещания по реализации в Татарстане национального проекта "Жилье и городская среда".
Обновлено в 09:01
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено в 09:21
Общество
В России запретят платить за поездки в метро и автобусе без паспорта
Транспортные карты в большинстве регионов России с августа 2020 года можно будет пополнить только после предъявления паспорта, сообщает РБК со ссылкой на закон о национальной платежной системе.
Обновлено в 05:49
Общество
Умерла принцесса Мария Кристина Нидерландская
Обновлено в 10:06
Происшествия
В Канаде женщина выжила после падения с высоты 1,5 км
Женщина выжила после неудачного прыжка с парашютом с высоты свыше 1,5 км в Канаде. Об этом сообщил телеканал CNN 15 августа.
Обновлено в 10:36
Наука
В Великобритании тестируют вакцину против хламидиоза
Британские ученые сообщают о проведении клинических испытаний вакцины против хламидиоза.
Обновлено 14 августа в 06:35
Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Экономика
Райффайзенбанк предупредил о плановой приостановке операций по картам 18 августа
Сообщение о приостановке операций размещено на сайте банка.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.
Обновлено в 04:11
Политика
Лолита раскритиковала политику Зеленского
Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14