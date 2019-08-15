Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за деньРИА Новости вчера в 14:30
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени. Резкое сокращение их состояний издание объяснило падением американских фондовых индексов.
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с чего всё началось
Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.Forbesвчера в 02:29
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Первая десятка богатейших людей мира потеряла за один день 14 августа почти $18 млрд
Эхо Москвывчера в 23:46
Богатейший человек планеты Джефф Безос потерял $3,5 млрд за день из-за падения на Уолл-стрит
БИЗНЕС Onlineвчера в 04:35
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Политика
США планируют сократить помощь другим странам на $4,3 млрд
Администрация президента Соединенных штатов Дональда Трампа намерена сократить более чем на $4 млрд расходы страны на международную помощь.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.
Обновлено в 04:11
Авто
Гибридный внедорожник Toyota RAV4 начали тестировать в Европе
Гибридный внедорожник Toyota RAV4 начали тестировать на дорогах Европы. Прототип попал на фото вездесущих папарацци.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Энергетика
«Нафтогаз» хочет продать активы «Газпрома» на $3 млрд
Украинский "Нафтогаз" рассчитывает до конца следующего года выручить порядка $3 млрд от продажи активов российского "Газпрома", которые планирует взыскать по решениям стокгольмского арбитража.
Обновлено вчера в 07:15
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Обновлено вчера в 16:01
Футбол
«Сочи» — «Оренбург»: Заболотный дебютирует за гостей
Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Оренбурга» на матч 6-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ.
Обновлено в 09:47
Кино
Что смотреть и куда идти на выходных в Твери
"МК в Твери" рассказывает куда сходить, чтобы набраться сил перед новой рабочей неделей.
Обновлено в 08:36
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено в 09:21
Политика
Путин и Макрон обсудят урегулирование конфликта на Украине
Как рассказал в пятницу, 16 августа, помощник российского президента Юрий Ушаков, в ходе переговоров главы государств намерены обсудить урегулирование конфликта на юго-востоке Украины, в том числе в рамках «Нормандской четверки».
Обновлено в 09:39
Кино
Охлобыстин представил автобиографию «Записки упрямого человека. Быль»
Говоря о своих планах, Охлобыстин сообщил, что сейчас пишет еще одну книгу, которая станет "попыткой напугать русского читателя, которого напугать по-настоящему невозможно".
Обновлено в 09:53
Происшествия
Жена посадившего самолет А321 пилота сообщила о его реакции на награду
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении званий Героев России летчикам, совершившим жесткую посадку самолета «Уральских авиалиний» в Подмосковье.
Обновлено в 09:35
Здоровье
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал о методах профилактики ОРЗ и гриппа.
Обновлено в 09:36
Политика
В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 18:01
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Зеленодольский завод планирует сдать корабль «Ингушетия» до конца года
Обновлено в 08:13
Общество
Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации
Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский
Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Первая подлодка «Варшавянка» для ТОФ вышла на заводские испытания
Первая в серии строящихся для Тихоокеанского флота (ТОФ) дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 ("Варшавянка") вышла на заводские ходовые испытания, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
Обновлено в 08:33
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Обновлено в 05:36
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которых президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Общество
В центре Гонконга демонстранты заблокировали несколько дорог
Сотни протестующих заблокировали несколько дорог в центре Гонконга, устроив сидячую забастовку, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено 14 августа в 21:44