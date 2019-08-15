Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за деньРИА Новости вчера в 14:30

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени. Резкое сокращение их состояний издание объяснило падением американских фондовых индексов.
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с чего всё началось

Состояния 10 богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд из-за нового падения на Уолл-стрит

Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.
Forbesвчера в 02:29

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Десять богатейших людей мира за день обеднели почти на $18 млрд

Ведомостивчера в 14:00

Богатейшие люди лишились 18 млрд долларов за один день

URA.Ruвчера в 14:07

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

РИА Новостивчера в 14:30

Первая десятка богатейших людей мира потеряла за один день 14 августа почти $18 млрд

Эхо Москвывчера в 23:46

Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд

РБКвчера в 13:26

Богатейший человек планеты Джефф Безос потерял $3,5 млрд за день из-за падения на Уолл-стрит

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:35

Состояния 10 богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд из-за нового падения на Уолл-стрит

Forbesвчера в 02:29
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
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Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
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Администрация президента Соединенных штатов Дональда Трампа намерена сократить более чем на $4 млрд расходы страны на международную помощь.
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Происшествия

Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.
Обновлено в 04:11
Авто

Гибридный внедорожник Toyota RAV4 начали тестировать в Европе

Гибридный внедорожник Toyota RAV4 начали тестировать на дорогах Европы. Прототип попал на фото вездесущих папарацци.
Обновлено вчера в 12:41
Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321

Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Энергетика

«Нафтогаз» хочет продать активы «Газпрома» на $3 млрд

Украинский "Нафтогаз" рассчитывает до конца следующего года выручить порядка $3 млрд от продажи активов российского "Газпрома", которые планирует взыскать по решениям стокгольмского арбитража.
Обновлено вчера в 07:15
Политика

Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»

Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом

Обновлено в 03:51
Футбол

«Сочи» — «Оренбург»: Заболотный дебютирует за гостей

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Оренбурга» на матч 6-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ.
Обновлено в 09:47
Кино

Что смотреть и куда идти на выходных в Твери

"МК в Твери" рассказывает куда сходить, чтобы набраться сил перед новой рабочей неделей.
Обновлено в 08:36
Театры

Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова

Обновлено в 09:21
Политика

Путин и Макрон обсудят урегулирование конфликта на Украине

Как рассказал в пятницу, 16 августа, помощник российского президента Юрий Ушаков, в ходе переговоров главы государств намерены обсудить урегулирование конфликта на юго-востоке Украины, в том числе в рамках «Нормандской четверки».
Обновлено в 09:39
Политика

В Гренландии отреагировали на сообщения о желании Трампа купить остров

Обновлено в 07:58
Кино

Охлобыстин представил автобиографию «Записки упрямого человека. Быль»

Говоря о своих планах, Охлобыстин сообщил, что сейчас пишет еще одну книгу, которая станет "попыткой напугать русского читателя, которого напугать по-настоящему невозможно".
Обновлено в 09:53
Происшествия

Жена посадившего самолет А321 пилота сообщила о его реакции на награду

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении званий Героев России летчикам, совершившим жесткую посадку самолета «Уральских авиалиний» в Подмосковье.
Обновлено в 09:35
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Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал о методах профилактики ОРЗ и гриппа.
Обновлено в 09:36
Политика

В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

Самолет Москва-Уфа не смог вылететь из-за попавшей в двигатель птицы

Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

Зеленодольский завод планирует сдать корабль «Ингушетия» до конца года

Обновлено в 08:13
Общество

Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации

Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский

Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

Первая подлодка «Варшавянка» для ТОФ вышла на заводские испытания

Первая в серии строящихся для Тихоокеанского флота (ТОФ) дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 ("Варшавянка") вышла на заводские ходовые испытания, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
Обновлено в 08:33
Политика

ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим

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Политика

Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой

Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которых президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
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Общество

В центре Гонконга демонстранты заблокировали несколько дорог

Сотни протестующих заблокировали несколько дорог в центре Гонконга, устроив сидячую забастовку, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения

Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей

Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
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Политика

Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено 14 августа в 21:44
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Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 81 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает вторую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
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