Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за деньРИА Новости 14:30
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени. Резкое сокращение их состояний издание объяснило падением американских фондовых индексов.
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Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.Forbes02:29
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Ученые: Низкая комнатная температура повышает уровень кровяного давления
Зарубежные ученые провели исследования, которые показали, что низкая комнатная температура способствует повышению уровня кровяного давления.
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Футбол
«Заря» обыграла софийский ЦСКА и вышла в следующий раунд Лиги Европы
В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" дома обыграла ЦСКА.
Обновлено в 15:07
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Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий
"Видимо, советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", — сказал политик.
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Глава Минтруда Максим Топилин подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается труд женщин.
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У Казинса диагностировали разрыв крестообразной связки
Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркус Казинс получил разрыв крестообразной связки колена, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своём «твиттере».
Обновлено в 13:53
Общество
Число пострадавших от тайфуна в Японии превысило 20 человек
Больше 20 человек пострадали в результате тайфуна «Кроса» в Японии. Об этом 15 августа сообщает ТАСС со ссылкой на NHK.
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Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву могут оштрафовать за забор вокруг дачи
Народной артистке СССР Алле Пугачевой грозит штраф из-за забора вокруг ее дачи, преграждающего остальным жителям доступ к водоему, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:42
Общество
Фасады Петропавловской крепости очистят впервые в истории
Работы по очистке фасада Петропавловской крепости планируется завершить к 1 сентября 2019 года.
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Футбол
Милевский назвал максимальную сумму, которую платил за секс
Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский рассказал, какую максимальную сумму он платил за секс-услуги.
Обновлено в 13:43
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России
В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
Общество
МГУ вошел в топ-100 Шанхайского рейтинга вузов
Шанхайский рейтинг ARWU (Academic Ranking of World Universities) выходит ежегодно с 2003 года и отбирает лучшие 500 университетов.
Обновлено в 06:11
Космос
Компания Virgin Galactic показала новый космопорт
Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Стюардесса разозлилась на босого ребенка и захотела наказать его родителей
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Обновлено в 10:26
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за иноагента
Мещанский суд Москвы вынес решение о штрафе для главы движения "За права человека" Льва Пономарева из-за того, что в своей публикации в "Новой газете" от 3 июня он не упомянул, что движение является иностранным агентом.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян перенес сложную операцию
Обновлено в 09:00
Происшествия
В деле об убийстве подмосковной чиновницы появились новые детали
Напомним, по подозрению в убийстве Исаенковой был задержан экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков.
Обновлено в 11:48
Экономика
Орешкин назвал предпосылки для рецессии из-за потребкредитования
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью Reuters назвал предпосылки, при которых возможна рецессия из-за ситуации с потребительским кредитованием населения.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Политика
Академики предложили отменить приказ о правилах общения с иностранцами
Члены неформального «Клуба 1 июля», в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), предложили правительству немедленно отменить «возмутительный приказ» Минобрнауки об ужесточении рекомендаций по приему зарубежных коллег в подведомственных организациях.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Скотленд-Ярд нашёл четвертую жертву инцидента в Солсбери
Следы нервно-паралитического вещества найдены в крови сотрудника Скотленд-Ярда.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Бортпроводник рассказала о действиях пассажиров А321
Обновлено в 15:15
Политика
Израиль отказал во въезде двум членам конгресса США
Израильские власти отказали во въезде двум членам конгресса США, известным своими пропалестинскими взглядами и критикой израильской оккупации, сообщила радиостанция "Кан" со ссылкой на замглавы МИД страны Ципи Хотовели.
Обновлено в 11:23