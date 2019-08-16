Экономика
Десять богатейших людей мира потеряли $18 млрд за деньLife.ru вчера в 14:59
Состояния десяти богатейших людей планеты сократились практически на 18 миллиардов долларов за сегодняшний день, сообщает Forbes. Дело в том, что сегодня американские фондовые биржи завершили торги падением примерно на 3%.
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с чего всё началось
Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.Forbesвчера в 02:29
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Первая десятка богатейших людей мира потеряла за один день 14 августа почти $18 млрд
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Богатейший человек планеты Джефф Безос потерял $3,5 млрд за день из-за падения на Уолл-стрит
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:05, Ашберн
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