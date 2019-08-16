Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.

с чего всё началось

Состояния десяти богатейших людей планеты сократились практически на 18 миллиардов долларов за сегодняшний день, сообщает Forbes. Дело в том, что сегодня американские фондовые биржи завершили торги падением примерно на 3%.

Десять богатейших людей мира потеряли $18 млрд за день

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