Игры
Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной3DNews 14:43
Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной. Релиз в магазине Valve запланирован на 17 сентября, и проект будет переименован в Destiny 2: New Light.
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