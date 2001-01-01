Игры

Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной3DNews 14:43

Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной. Релиз в магазине Valve запланирован на 17 сентября, и проект будет переименован в Destiny 2: New Light.
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Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной

3DNews14:43

В Steam стартовали предзаказы Destiny 2: Shadowkeep — всего за 619 рублей

Игромания.ру14:35

Утечка: Engadget объявил, что Destiny 2 станет бесплатной и появится в Steam

Gmbox.ru09:02

В Steam можно оформить предзаказ на Destiny 2: Shadowkeep

Cyber.sports.ru14:59

Игроки Destiny 2 смогут переносить сохранения между компьютером и консолью

REGNUM05:26
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Американский музыкант Доктор Джон, ставший обладателем шести премий "Грэмми", скончался на 78-м году жизни в США.
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