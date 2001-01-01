Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной3DNews вчера в 14:43

Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной. Релиз в магазине Valve запланирован на 17 сентября, и проект будет переименован в Destiny 2: New Light.

Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной

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