Игры

Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной3DNews вчера в 14:43

Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной. Релиз в магазине Valve запланирован на 17 сентября, и проект будет переименован в Destiny 2: New Light.
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Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной

3DNewsвчера в 14:43

В Steam можно оформить предзаказ на Destiny 2: Shadowkeep

Cyber.sports.ruвчера в 14:59

Утечка: Engadget объявил, что Destiny 2 станет бесплатной и появится в Steam

Gmbox.ruвчера в 09:02

В Steam стартовали предзаказы Destiny 2: Shadowkeep — всего за 619 рублей

Игромания.рувчера в 14:35

Слухи: Destiny2 переходит на F2P и появится в Steam

Srnskвчера в 11:00

Игроки Destiny 2 смогут переносить сохранения между компьютером и консолью

REGNUMвчера в 05:26
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Общество

Бари Алибасова готовят к операции

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который получил ожог желудка четвертой степени, проведет три дня на обезболивающих лекарствах, после чего его, скорее всего, прооперируют.
Обновлено вчера в 01:32
Общество

Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.
Обновлено вчера в 20:15
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Экономика

Акционер банка «Восточный» потребовал от Baring возместить 3,7 млрд рублей ущерба

Юуспов заявляет, что если обвиняемые возместят ущерб банку в размере 3,7 млрд рублей, он готов ходатайствовать о смягчении наказания.
Обновлено в 01:55
Политика

Лиза Пескова извинилась за свое высказывание о казнях гомосексуалистов

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, сообщила, что нормально относится к казням людей нетрадиционной сексуальной ориентации, которые практикуются некоторых мусульманских странах.
Обновлено вчера в 17:33
Наука

Создано приложение, которое определяет причину крика ребенка

Инженеры и биологи совместно разработали специальный алгоритм автоматического распознавания речи, который определяет особенности крика каждого ребенка.
Обновлено вчера в 10:45
Политика

Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Космос

Глава Amazon допустил появление пунктов выдачи на Луне

Глава Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос рассказал, появятся ли когда-нибудь на Луне пункты выдачи Amazon.
Обновлено в 00:07
Наука

Броня из пены защитит военную технику от пуль

Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено вчера в 11:16
Энергетика

Цены на нефть стабилизировались

Вчера цены на нефть стабилизировались после того, как упали до пятимесячного минимума на предыдущей сессии.
Обновлено в 01:00
Политика

Мэй назвала условие возобновления отношений Москвы и Лондона

Британии следует перестать давить на Москву с помощью расследования об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия

Десятки российских летчиков остались без работы, узнал «Ъ»

После катастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний" десятки пилотов остались без работы, поскольку в ходе проверки выяснилось, что они закончили Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), который не имел права выдавать летные свидетельства.
Обновлено в 01:33
Политика

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США перенесли на 14 июня

Минюст США готовится предъявить новые обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

Бари Алибасов написал завещание

Обновлено вчера в 07:43
Происшествия

Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено вчера в 13:32
Армия и оружие

Авиабаза в Сирии с российскими военными оказалась частично уничтожена. Фото

Обновлено 05 июня в 20:11
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Самарской области

Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес

Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после отравления Алибасова

Создатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу в Москве 4 июня. Сообщалось, что он отравился жидкостью для прочистки труб.
Обновлено вчера в 10:44
Политика

Роскомнадзор выступил за отмену штрафов за нарушение возрастной маркировки

Роскомнадзор может отменить штрафы для СМИ за нарушение возрастной маркировки.
Обновлено в 01:59
Хоккей

«Сент-Луис» впервые вышел вперед в матчах финала Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча закончилась со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 23:23
Музыка

Земфира выступила на приватном концерте для гостей ПМЭФ

В четверг вечером, 6 июня, певицы выступила для гостей Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

Норвежская Equinor эвакуировала рабочих с платформы в Северном море

Норвежская государственная компания Equinor эвакуировала персонал с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США

В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Авто

Завод сэкономил, а нам расплачиваться - 11 примеров

«Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он будет черным» Генри Форд Известное изречение Генри Форда — один из первых примеров подобной экономии в истории.
Обновлено в 00:55
Общество

Подавшая иск против BadComedian кинокомпания решила отказаться от суда

Кинокомпания, как напоминает RT, хочет взыскать с него 1 млн рублей. Судебный иск блогер считает попыткой «цензурировать критику».
Обновлено 05 июня в 18:38
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GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин

Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
Обновлено 05 июня в 10:02
Общество

Сын Бари Алибасова сообщил, что продюсера ввели в медикаментозный сон

Врачи ввели продюсера Бари Алибасова в состояние медикаментозного сна, в котором он пробудет, по прогнозам, два дня.
Обновлено вчера в 10:00
Экономика

Власти Югры не планируют в ближайшие три года продавать акции Utair

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югры) не планируют в ближайшие три года продавать акции авиакомпании Utair.
Обновлено в 01:15
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Ляшко рассказал, как Киев обманул украинцев с газом

Украинские власти обманывают граждан страны с ценами на газ и причинами их повышения, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".
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Наука

ФБР опубликовало досье на снежного человека

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