Игры
Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной3DNews вчера в 14:43
Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной. Релиз в магазине Valve запланирован на 17 сентября, и проект будет переименован в Destiny 2: New Light.
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Обновлено в 01:00
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Мэй назвала условие возобновления отношений Москвы и Лондона
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После катастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний" десятки пилотов остались без работы, поскольку в ходе проверки выяснилось, что они закончили Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), который не имел права выдавать летные свидетельства.
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Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США перенесли на 14 июня
Минюст США готовится предъявить новые обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено вчера в 22:59
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Бари Алибасов написал завещание
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Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
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Роскомнадзор выступил за отмену штрафов за нарушение возрастной маркировки
Роскомнадзор может отменить штрафы для СМИ за нарушение возрастной маркировки.
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«Сент-Луис» впервые вышел вперед в матчах финала Кубка Стэнли
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В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
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Подавшая иск против BadComedian кинокомпания решила отказаться от суда
Кинокомпания, как напоминает RT, хочет взыскать с него 1 млн рублей. Судебный иск блогер считает попыткой «цензурировать критику».
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Сын Бари Алибасова сообщил, что продюсера ввели в медикаментозный сон
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Обновлено вчера в 10:00
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Власти Югры не планируют в ближайшие три года продавать акции Utair
Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югры) не планируют в ближайшие три года продавать акции авиакомпании Utair.
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Ляшко рассказал, как Киев обманул украинцев с газом
Украинские власти обманывают граждан страны с ценами на газ и причинами их повышения, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:19
Наука
ФБР опубликовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 13:53