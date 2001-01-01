Игры
Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной3DNews вчера в 14:43
Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной. Релиз в магазине Valve запланирован на 17 сентября, и проект будет переименован в Destiny 2: New Light.
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В Steam стартовал приём предзаказов Destiny 2: Shadowkeep — уже не за 619 рублей
Игромания.рувчера в 16:38
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Участники проекта "МегаФон" договорился с финским инфраструктурным оператором Cinia о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи, которая соединит Европу и Азию, говорится в сообщении российского оператора.
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