Финансы
ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%
ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%ТАСС07:55
Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
ТАСС07:55
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:08, Ашберн
Финансы
Рынок акций РФ упал вслед за мировыми рынками и нефтью
Российский рынок акций в четверг упал вслед за основными мировыми фондовыми рынками.
Обновлено в 12:45
Финансы
Международные резервы России выросли до $462,1 млрд
За неделю международные резервы России выросли незначительно и на 30 ноября составили $462,1 млрд против $461,8 млрд на 23 ноября.
Обновлено в 11:51
Финансы
Хакеры продолжают атаковать системы Сбербанка
Сбербанк продолжает фиксировать мощные атаки хакеров.
Обновлено в 13:01
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
Рубль в четверг, 6 декабря, снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 05:39
Финансы
Украина обязана выплатить $5,4 млрд по внешним долгам в 2019 году
Украине в 2019 году необходимо выплатить 150,13 млрд гривен ($5,4 млрд) по внешним долгам, передают «Украинские новости» со ссылкой на Министерство финансов.
Обновлено в 10:34
Финансы
ЦБ: Россияне стали делать меньше сбережений
Россияне стали делать меньше сбережений.
Обновлено в 10:00
Финансы
«Газпром» увеличит программу займов в 2019 году
За 9 месяцев года чистый долг компании вырос на 10% Совет директоров ПАО "Газпром" обсудит увеличение программы займов на 2018 год.
Обновлено в 04:12
Финансы
Глава японского ЦБ настаивает на мягкой ДКП
Банк Японии будет продолжать мягкую кредитно-денежную политику (ДКП) и не собирается в ближайшее время повышать процентные ставки.
Обновлено в 02:18
Финансы
В Bank of America не исключили повторения кризиса 1998 года
Bank of America не исключил повторения кризиса 1998 года.
Обновлено в 04:30
Финансы
Жители большой Тюменской области доверили банкам 766 млрд рублей
За январь-октябрь вклады населения в банках Тюменской области, с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, увеличились на 5%, или на 35 млрд рублей, и составили на 1 ноября 766 млрд рублей.
Обновлено в 04:56
Финансы
Индия и ОАЭ договорились о расчётах в рупиях и дирхамах
В обменниках Казахстана начнут продавать золото По условиям договора, расчёты будут производиться в объёме 1,8 млрд дирхамов ($490 млн) и 35 млрд индийских рупий ($493 млн).
Обновлено в 03:20
Финансы
Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей
Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.
Обновлено вчера в 12:21
Финансы
Банк «Санкт-Петербург» выпустил ипотечные облигации на 7,5 млрд рублей
Банк "Санкт-Петербург" на Московской бирже разместил облигации по секьюритизации ипотечных кредитов на 7,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 13:22
Финансы
ЦБ РФ установил курс евро с 6 декабря в размере 75,7051 руб
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 декабря, составляет 75,7051 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,89 коп.
Обновлено в 04:15
Финансы
ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать о крупных валютных сделках
Как передает Forbes, такое заявление Швецов сделал в ответ на просьбу прокомментировать информацию Reuters о создании между регулятором и участниками рынка канала коммуникации для оперативного предупреждения ЦБ о крупных валютных сделках, влияющих на курс рубля.
Обновлено вчера в 08:57